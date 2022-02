Budget 2022 Stock Market Live Update: बजट से पहले बाजार का मूड Positive, SGX Nifty हरे निशान में

Budget 2022 Stock Market Live Update in hindi - शेयर मार्केट लाइव अपडेट union budget 2022 [ nifty, sensex, market] live business news in hindi बिजनेस न्यूज लाइव AAm Budget. Follow for live budget share market updates in hindi, बजट पेश होने से पहले बाजार अच्छे मूड में नजर आ रहा है. बाजार की पॉजिटीव शुरुआत हो सकती है.