Veranda Learning Solutions IPO का एलॉटमेंट आज हो सकता है, जानिए GMP व अन्य डिटेल

Veranda Learning Solutions IPO : कोचिंग सर्विस देने वाली वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस (Veranda Learning Solutions IPO) मंगलवार को अपने आईपीओ के तहत शेयरों का आवंटन कर सकती है. यह आईपीओ संभवत: 7 अप्रैल को स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकता है. वेरंडा लर्निंग सॉल्यूशंस का आईपीओ 29 मार्च से 31 मार्च तक बोली लगाने के लिए खुला था.

इसे कुल मिलाकर 2.2 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था. इस आईपीओ के रिटेल कोटा में 5.7 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था. वेरंडा लर्निंग सॉल्यूशंस के आईपीओ में 200 करोड़ रुपये तक के फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे. आईपीओ का प्राइस बैंड 130-137 रुपये था. 100 शेयरों का एक लॉट था जिसकी कुल कीमत 13,700 रुपए थी.

अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करें

जिन लोगों ने वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस आईपीओ के लिए बोली लगाई थी, वे बीएसई या केफिनटेक (BSE or that of the registrar, KFintech) की वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन की आवंटन स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.

BSE website पर ऐसे चेक करें –

– बीएसई की वेबसाइट पर application status page पर जाएं

– ‘issue type’ के तहत ‘इक्विटी’ चुनें

– ड्रॉपडाउन मेनू से Veranda Learning Solutions चुनें

– आवेदन संख्या (application number) दर्ज करें

– पैन दर्ज करें

registrar’s website पर कैसे चेक करें

– IPO allotment page पेज पर जाएं

– क्लाइंट आईडी या आवेदन संख्या के साथ लॉगिन करें

– ‘सर्च’ पर क्लिक करें.

सफल बोलीदाताओं के डीमैट खातों में 6 अप्रैल तक शेयरों को अलॉट किए जाने की संभावना है. साथ ही जिनको शेयर नहीं मिले उनके फंड वापस हो जाएंगे.

ग्रे मार्केट प्रीमियम

डीलरों के मुताबिक ग्रे मार्केट में यह आईपीओ पिछले कुछ दिनों से 15 रुपए प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा है. ग्रे मार्केट ट्रैक करने वाले Unlisted Arena के Co-Founder अभय दोशी ने कहा कि इस इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशंस प्लेयर को क्यूआईबी और एचएनआई निवेशकों से सुस्त प्रतिक्रिया मिली है. यह आईपीओ महंगा लग रहा था.

2020 में शुरूआत

चेन्नई की वेरांडा लर्निंग का गठन 2018 में हुआ था लेकिन इसका संचालन 2020 में शुरू हुआ. वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी को 8.3 करोड़ का नेट घाटा हुआ था. वहीं, जारी वित्त वर्ष में 30 सिंतबर तक कंपनी का शुद्ध घाटा बढ़कर 18.26 करोड़ रुपए हो गया.