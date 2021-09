ट्रेडिंग में जीतना और भारतीय इक्विटी मार्केट की इंवेस्टिंग में हारना बहुत मुश्किल: रामदेव अग्रवाल

मुंबई . ट्रेडिंग में जीतना बहुत मुश्किल है. वहीं, इंडियन एक्विटी मार्केट में इंवेस्टिंग में हारना बहुत मुश्किल है. यह बात शेयर मार्केट के गुरू और Motilal Oswal Financial Services के Co-Founder और Chairman रामदेव अग्रवाल (Ramdeo Agrawal) ने इंटरव्यू में कही. रामदेव अग्रवाल सीएनबीसी-आवाज़ के साथ आज गुरुवार को विशेष बातचीत कर रहे थे.

रामदेव अग्रवाल ने कहा कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में दम है. न्यू नॉर्मल की ओर भारत का सफर अच्छा रहा है. अब इकोनॉमी में रिकवरी की रफ्तार अच्छी रही है. देश के मौजूदा हालात सरकार को बड़े रिफॉर्म करने के मौके दे रहे हैं. आत्मनिर्भर भारत मुहिम से इकोनॉमी को ताकत मिली है. देश में कॉरपोरेट सेक्टर संकट से उबरकर और मजबूत हुआ है. ध्यान रखने की बात है कि कंपनियों के नतीजे 10 सालों में सबसे अच्छे रहे हैं.

बाजार में कमाई के मौके रामदेव अग्रवाल की राय है कि बाजार में लगातार पैसा आने से निफ्टी 17000 पर पहुंचा है. Nifty Midcap अब Nifty 50 से 9% डिस्काउंट पर दिख रहा है. इकोनॉमी की रिकवरी में खपत (consumption) का बड़ा हाथ रहा है. इसके चलते ही IT,यूटिलिटी, टेलीकॉम, फाइनेंस और कंज्यूमर में तेजी देखने को मिली है.

यह भी पढ़ें- रिलायंस इंफ्रा की बड़ी जीत: DMRC को मध्यस्थ पुरस्कार में कंपनी को 2,800 करोड़ व ब्याज का भुगतान करना होगाबाजार पर रामदेव अग्रवाल बाजार की आगे की दशा और दिशा पर बात करते हुए रामदेव अग्रवाल ने कहा कि बाजार पर अनुमान लगाना मुश्किल है. बाजार में 5-10% का उतार-चढ़ाव कभी भी संभव है. इसके लिए हमें दिमागी तौर पर तैयार रहना चाहिए. न्यू नॉर्मल की ओर भारत का सफर अच्छा नजर आ रहा है. इकोनॉमी में रिकवरी की रफ्तार अच्छी रही है. बैंकों की क्रेडिट कॉस्ट घट रही है. बाजार में डरने की जरूरत नहीं है.

डिजिटल कंपनियों का बिजनेस मॉडल अलग बाजार के अलग-अलग सेक्टरों पर बात करते हुए रामदेव अग्रवाल ने कहा कि इंटरनेट कंपनियों का वैल्युएशन अलग तरीके से होता है. डिजिटल कंपनियों में आगे के लिए बड़ी संभावनाएं है. डिजिटल कंपनियों में ग्लोबल ग्रोथ की संभावनाएं हैं. डिजिटल और पारंपरिक कंपनियों में बहुत फर्क होता है. कई भारतीय डिजिटल कंपनियां ग्लोबल हो सकती हैं.

ध्यान रखें IT कंपनियां डिजिटल कंपनियां नहीं उन्होंने आगे कहा कि 1995-2000 और आज में काफी फर्क है. उस समय सस्ते में सॉफ्टवेयर पर जोर था. सभी कंपनियों का बिजनेस मॉडल तकरीबन एक जैसा था. आज की डिजिटल कंपनियों का मॉडल अलग है. सभी कंपनियों का बिजनेस मॉडल अलग है. आगे अच्छी 10-15 डिजिटल कंपनियां ही बची रहेंगी. ध्यान रखें कि IT कंपनियां डिजिटल कंपनियां नहीं हैं. IT कंपनियों को अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं. IT कंपनियों में अच्छी ग्रोथ दिख रही है.

इस बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके पोर्टफोलियो में ऑटो शेयर में भी हैं. सेमीकंडक्टर की कमी ऑटो सेक्टर के लिए नई चुनौती बनी है. प्रोडक्शन की दिक्कतों से रिकवरी में देरी हो रही है. ऑटो शेयरों में आगे रिकवरी की उम्मीद है.

ग्लोबल लॉजिस्टिक्स में दिक्कतों से लगता है डर बाजार में मुश्किलें कहां दिख रही हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए रामदेव अग्रवाल ने कहा कि कंटेनर की उलब्धता में कमीं के चलते एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में दिक्कतें बढ़ रही हैं. इसके कुछ कंपनियों को फायदा हो सकता है. लेकिन दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा है. जिसके चलते ब्याज दरों में बढ़ोतरी का भी खतरा है. महंगाई मार्केट के लिए नया रिस्क है. इन स्थितियों में बाजार में 10-15% की गिरावट संभव है लेकिन शेयर नहीं बेचने चाहिए. निवेशकों को धैर्य बनाए रखने की जरूरत है.

निवेशकों को रामदेव की सलाह है कि 15% रिटर्न पर फोकस करें. अच्छे MFs पर दांव लगाएं. इंडेक्स के ETF में निवेश करें. बाजार में उतरने के पहले ये गुरुमंत्र जरूर ध्यान में रखें कि ट्रेडिंग (स्पेकुलेशन) में जीतना मुश्किल है लेकिन निवेश में हारना भी मुश्किल है. इस लिए सोच समझ कर अच्छी जगह लंबे नजरिए से निवेश करें. निश्चिततौर पर फायदा होगा.