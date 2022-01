नई दिल्ली. दिग्गज निवेशक विजय केडिया (Vijay Kedia) ने 2021 के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही (October-December Quarter) में अपने दो पोर्टफोलियो स्टॉक (Portfolio Stocks) में प्रॉफिट बुकिंग (Profit Booking) की. ये दोनों स्टॉक हैं सेरा सैनेटरीवेयर लिमिटेड (Cera Sanitaryware Ltd.) और एलकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (Elecon Engineering Co Ltd). खत्म हुई दिसंबर तिमाही के इन दोनों कंपनियों के शेयरहोल्डिंग पैटर्न (Shareholding Patters) के मुताबिक, विजय केडिया का नाम इन कंपनियों के इंडिविजुअल शेयर होल्डर की लिस्ट (Individual Shareholders List) से गायब है.

विजय केडिया ने दो तिमाहियों से इन दोनों स्टॉक में होल्डिंग रखी थी. जानकारी के मुताबिक, अगर कोई इंडिविजुअल शेयर होल्डर किसी कंपनी में एक फीसदी से कम हिस्सेदारी रखता है तो उसका नाम कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में नहीं दिखाया जाता.

Cera Sanitaryware में 1.04 फीसदी थी हिस्सेदारीसेरा सैनेटरीवेयर के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कोलकत्ता में पैदा हुए दिग्गज निवेशक का नाम कंपनी के इंडिविजुअल शेयर होल्डर लिस्ट से गायब है. हालांकि, सितंबर तिमाही की लिस्ट में उनका नाम था. इस अवधि में विजय केडिया के पास कंपनी के 1,35,306 शेयर यानी 1.04 फीसदी हिस्सेदारी थी. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची है या आंशिक.

13 लाख थे Elecon Engineering Co Ltd के शेयरविजय केडिया के पास सितंबर तिमाही तक एलकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के 13 लाख शेयर थे. यानी कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 1.16 फीसदी थी, लेकिन दिसंबर तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न में विजय केडिया का नाम गायब है. इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है या फिर कंपनी में उनकी हिस्सेदारी एक फीसदी से कम हो गई है.

दो तिमाही तक पास रखा शेयर

विजय केडिया ने 2021-22 के पहली तिमाही के दौरान इन दोनों शेयरों में हिस्सेदारी खरीदी थी. इसका मतलब यह है कि उन्होंने इन दोनों शेयरों को दो तिमाहियों तक अपने पास रखा. इसके बाद बाजार की स्थिति को देखते हुए इन दोनों कंपनियों के शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग कर ली.