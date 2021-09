Dow Jones में गिरावट के साथ हुई शुरुआत, फेडरल रिजर्व की बैठक में होने वाले फैसलों पर रहेगी सबकी नजर

नई दिल्‍ली. वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था में रिकवरी (Global Recovery) की चिंताओं के बीच अमेरिका के वॉल स्‍ट्रीट (Wall Street) के प्रमुख संवेदी सूचकांकों ने सोमवार को गिरावट के साथ शुरुआत की. इससे अर्थव्‍यवस्‍था से जुड़े ज्‍यादातर स्‍टॉक्‍स (Economy-liked Stocks) ने कारोबारी सप्‍ताह की शुरुआत खराब तरीके से की. वहीं, निवेशकों की नजर इस हफ्ते होने वाली फेडरल रिजर्व की बैठक (Federal Reserve Meeting) में लिए जाने फैसलों पर भी टिकी हैं. माना जा रहा है कि फेड रिजर्व इस बैठक में कोरोना महामारी के दौरान घोषित राहत पैकेज (Pandemic-era Stimulus) में फैरबदल करेगा.

किन सेक्‍टर्स के स्‍टॉक्‍स में दर्ज की गई गिरावट?वॉल स्‍ट्रीट के प्रमुख संवेदी सूचकांक डाउ जोंस (Dow Jones) में 11 स्‍टैंडर्ड एंड पुअर्स सेक्‍टर (S&P Sectors) में से 10 ने शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट दर्ज की. अर्थव्‍यवस्‍था को प्रभावित करने वाले उद्योगों, वित्‍तीय संस्‍थानों और ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों में 1.6 फीसदी से लेकर 3.2 फीसदी की कमी दर्ज की गई. वहीं, बैंकिंग इंडेक्‍स में भी गिरावट दर्ज की गई. बैंकिंग स्‍टॉक्‍स आज 2.9 फीसदी लुढ़क गए. चीन (China) के दूसरे सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर एवरग्रांडे (Evergrande) के डिफॉल्‍ट की चिंताओं के कारण निवेशकों की नजर अमेरिकी बॉन्‍ड के यील्‍ड पर भी टिकी है.

ये भी पढ़ें- खुशखबरी! PF का पैसा अब 3 दिन के बजाय 1 घंटे में आपके अकाउंट में होगा ट्रांसफर, जानिए पूरा प्रोसेस

किन बड़ी कंपनियों के स्‍टॉक्‍स में आई गिरावट?एवरग्रांडे जबरदस्त दबाव का सामना कर रही है. इस वजह से वह अपने कर्ज के दायित्वों को पूरा करने के काबिल नहीं है. कंपनी के शेयर की कीमत इस साल 80 फीसदी से ज्‍यादा गिर चुकी है. वॉल स्‍ट्रीट में आज माइक्रोसाफ्ट कॉरपोरेशन (Microsoft Corp), गूगल के स्‍वामित्‍व वाली ऐल्‍फाबेट इंक (Alphabet Inc), अमेज़न डॉट कॉम इंक (Amazon.com Inc), ऐपल इंक (Apple Inc) और टेस्‍ला इंक (Tesla Inc) के स्‍टॉक्‍स में 0.6 फीसदी से लेकर 2.8 फीसदी के बीच गिरावट दर्ज की गई. बता दें कि इन सभी स्‍टॉक्‍स ने आर्थिक अनिश्चितता के दौर में भी इससे बेहतर प्रदर्शन किया था.

ये भी पढ़ें- देश का सबसे बड़ा बैंक दे रहा हर महीने 50 हजार रुपये से ज्‍यादा कमाई का मौका, जानें कौन-से दस्‍तावेज कराने होंगे जमा

कौन-सा इंडेक्‍स सुबह कितने अंक फिसला?डाउ जोंस में सुबह 9.30 बजे इंडस्‍ट्रीयल एवेरज (Industrial Average) 463.80 अंक यानी 1.34 फीसदी की गिरावट के साथ 34,121.08 पर था. वहीं, एसएंडपी 500 (S&P 500) 1.35 फीसदी यानी 60.05 अंक की कमी के साथ 4,372.94 पर था. इसके अलावा नैस्‍डैक कम्‍पोजिट (Nasdaq Composite) 244.94 अंक की गिरावट के साथ 14,799.03 के स्‍तर पर कारोबार कर रहा था. मॉर्गन स्‍टैनली के मुताबिक, उन्‍होंने एसएंडपी 500 में 10 फीसदी करेक्‍शन की उम्‍मीद की थी.