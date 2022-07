वीकली मालामाल: 5 शेयरों ने दिया सबसे अधिक रिटर्न, क्या आपके है इनमें से कोई?

नई दिल्ली. पिछले 2 सप्ताह से बेशक बाजार में तेजी बनी हुई है, लेकिन साल 2022 ने ओवरऑल शेयर बाजार में निवेश करने वालों को निराश ही किया है. परंतु कुछ शेयर ऐसे भी हैं, जो लगातार अच्छा रिटर्न दे रहे हैं. महीने की बात करें तो कुछ स्टॉक्स ने पैसा डबल कर दिया है. सप्ताह की बात करें तो कुछ स्टॉक 40-60 फीसदी तक बढ़ गए हैं.

आज हम आपको बीते सप्ताह (25-29 जुलाई) सबसे ज्यादा बढ़ने वाले 5 स्टॉक्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं. एक शेयर ने लगभग 60 फीसदी से अधिक तो बाकी 4 शेयरों ने 40 से 50 फीसदी तक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. इनमें सैलानी टूर्स एन ट्रेवल्स लिमिटेड (Sailani Tours N Travels Ltd.), वीएसएफ प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (VSF Projects Ltd.), प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड (Pressure Sensitive Systems (India) Ltd.), जयंत इंफ्राटेक लिमिटेड (Jayant Infratech Ltd.), और ग्रेडिएंट इंफोटेनमेंट लिमिटेड (Gradiente Infotainment Ltd.) के शेयर शामिल हैं.

ये भी पढ़ें – चांदी की कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी, सोना भी हुआ महंगा

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

सैलानी टूर्स एन ट्रेवल्स लिमिटेड

सैलानी टूर्स एन ट्रेवल्स के शेयर ने बीते सप्ताह 59.18 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है. बीएससी के ग्रुप M में ट्रेड होने वाले इस शेयर ने शुक्रवार (29 जुलाई) को 37.79 रुपये पर क्लोजिंग दी है. जबकि उससे पिछले सप्ताह यही स्टॉक 23.74 रुपये पर बंद हुआ था. इस शेयर ने मात्र एक ट्रेडिंग हफ्ते में 1 लाख रुपये के निवेश को लगभग 1 लाख 60 हजार रुपये बना दिया है.

वीएसएफ प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

वीएसएफ प्रोजेक्ट्स का स्टॉक कल शुक्रवार को 44.4 रुपये पर बंद हुआ है, जबकि इससे पिछले सप्ताह इसने 29.95 रुपये पर क्लोजिंग दी थी, इस लिहाज से इसने 48.25 प्रतिशत का तगड़ा रिटर्न दिया है. यह शेयर बीएसई के एक्स (X) ग्रुप में ट्रेड होता है. आमतौर पर इसके 6 हजार शेयर्स हैंड्स एक्सचेंज करते हैं, मगर शुक्रवार को खत्म हुए सप्ताह में लगभग 21 हजार से अधिक का वॉल्यूम आया है.

ये भी पढ़ें – आर्थिक मंदी में गिरता क्यों है शेयर बाजार? मंदी में कैसी होनी चाहिए निवेश की रणनीति

प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड

प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम्स के शेयर ने लगातार चार दिन (25 से 29 जुलाई तक) ऊपरी सर्किट पर क्लोजिंग दी है. पिछले सप्ताह 19.56 रुपये पर बंद होने वाले इस शेयर ने बीते सप्ताह (29 जुलाई) को 28.68 रुपये पर क्लोजिंग दी है. इस लिहाज से इसका रिटर्न 46.63 फीसदी है. इस शेयर में 1 लाख रुपये निवेश करने वाले को एक सप्ताह में 46 हजार रुपये का लाभ होता.

जयंत इंफ्राटेक लिमिटेड

जयंत इंफ्राटेक लिमिटेड का शेयर बीते सप्ताह 46.61 प्रतिशत का रिटर्न दे चुका है. इस शुक्रवार (कल) इसने 164.2 रुपये पर क्लोजिंग दी है, जबकि उससे पिछले सप्ताह यह 112 रुपये पर बंद हुआ था. यह बीएससी की एम (M) कैटेगरी में ट्रेड होने वाला शेयर है. जयंत इंफ्राटेक एक ऐसा शेयर है जो सर्किट पर रहना पसंद करता है. इस स्टॉक ने भी एक सप्ताह में 1 लाख को 1 लाख 46 हजार रुपये बना दिया है.

ग्रेडिएंट इंफोटेनमेंट लिमिटेड

ग्रेडिएंट इंफोटेनमेंट ने इस सप्ताह 39.24 फीसदी का रिटर्न दिया है. बीएसई की एक्स (X) कैटेगरी का यह शेयर इस सप्ताह के अंतिम ट्रेडिंग दिन पर (29 जुलाई को) 4.01 रुपये पर बंद हुआ है. पिछले सप्ताह यह 2.88 रुपये पर बंद हुआ था.

(Disclaimer: यहां बताए गए स्‍टॉक्‍स साप्ताहिक राउंडअप स्टोरीज़ का हिस्सा हैं. हम आपको इनमें निवेश करने या निवेश नहीं करने के लिए नहीं कह रहे. यदि आप इनमें से किसी में भी पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले सर्टिफाइड इनवेस्‍टमेंट एडवायजर से परामर्श कर लें. आपके किसी भी तरह के लाभ या हानि के लिए News18 जिम्मेदार नहीं होगा.)