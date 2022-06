वीकली मालामाल: 5 शेयरों ने दिया सबसे अधिक रिटर्न, आई ताबड़तोड़ वॉल्यूम

नई दिल्ली. 2022 शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए अभी तक तो अच्छा साबित नहीं हुआ है. ये ऐसा साल है कि राकेश झुनझुनवाला जैसे दिग्गज निवेशकों के पोर्टफोलियो में शामिल कई शेयर नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं. लेकिन कुछ शेयर ऐसे भी हैं, जो लगातार अच्छा रिटर्न दे रहे हैं. महीने की बात करें तो कुछेक ने पैसा डबल कर दिया है. सप्ताह की बात करें तो कुछ स्टॉक 30-40 फीसदी तक बढ़ गए हैं.

आज हम आपको बीते सप्ताह (20-24 जून) सबसे ज्यादा बढ़ने वाले 5 स्टॉक्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं. एक शेयर ने 40 फीसदी से अधिक तो बाकी 4 शेयरों ने 30 फीसदी से ऊपर का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. इनमें मेहई टेक्नोलॉजी लिमिटेड (Mehai Technology Ltd), मिनाक्षी टेक्सटाइल्स लिमिटेड (Minaxi Textiles Ltd), ली एंड नी सॉफ्टवेयर्स (एक्सपोर्ट्स) लिमिटेड (Lee & Nee Softwares (Exports) Ltd), निनटेक सिस्टम्स लिमिटेड (Nintec Systems Ltd), और रुद्र ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट्स लिमिटेड (Rudra Global Infra Products Ltd) के शेयर शामिल हैं.

मेहई टेक्नोलॉजी लिमिटेड (Mehai Technology Ltd)

मेहई टेक्नोलॉजी के शेयर ने बीते सप्ताह 41.9 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है. बीएससी के ग्रुप बी में ट्रेड होने वाले इस शेयर ने शुक्रवार (24 जून) को 48.6 रुपये पर क्लोजिंग दी है. जबकि उससे पिछले सप्ताह यही स्टॉक 34.25 रुपये पर बंद हुआ था. आमतौर पर 1 हजार शेयर्स से कम वॉल्यूम रहने वाले इस शेयर में शुक्रवार को 7 लाख से अधिक शेयर्स खरीदे-बेचे गए हैं, जबकि गुरुवार को इसमें 58 हजार से अधिक शेयर्स ट्रेड हुए थे. इस शेयर ने मात्र एक ट्रेडिंग हफ्ते में 1 लाख रुपये के निवेश को 1 लाख 41 हजार रुपये बना दिया है.

मिनाक्षी टेक्सटाइल्स लिमिटेड (Minaxi Textiles Ltd)

मिनाक्षी टेक्सटाइल्स का पेनी स्टॉक कल शुक्रवार को 3.2 रुपये पर बंद हुआ है, जबकि इससे पिछले सप्हात इसने 2.33 रुपये पर क्लोजिंग दी थी, इस लिहाज से इसने 37.34 प्रतिशत का तगड़ा रिटर्न दिया है. यह शेयर बीएसई के एक्सटी (XT) ग्रुप में ट्रेड होता है. आपको यह जानकार हैरानी होगी कि शुक्रवार के दिन यह शेयर अपने लोअर सर्किट पर बंद हुआ है. शुक्रवार को यह 3.90 रुपये पर खुला और 3.20 रुपये पर बंद हुआ. आमतौर पर इसके 1 से डेढ़ लाख शेयर्स हैंड एक्सचेंज होते हैं, मगर शुक्रवार को लगभग 13 लाख से अधिक का वॉल्यूम आया है. इससे एक दिन पहले लगभग 8 लाख शेयर्स खरीदे-बेचे गए थे.

ली एंड नी सॉफ्टवेयर्स (एक्सपोर्ट्स) लिमिटेड (Lee & Nee Softwares (Exports) Ltd)

ली एंड नी सॉफ्टवेयर्स के शेयर ने लगातार चार दिन (21 से 24 जून तक) ऊपरी सर्किट पर क्लोजिंग दी है. पिछले सप्ताह 8.84 रुपये पर बंद होने वाले इस शेयर ने बीते सप्ताह (24 जून) को 11.8 रुपये पर क्लोजिंग दी है. इस लिहाज से इसका रिटर्न 33.48 फीसदी है. हालांकि ये शेयर अपने ऑल-टाइम हाई से काफी गिर चुका है. 12 जनवरी 2022 को इसने 30.95 रुपये का हाई बनाया था. इसके बाद 21 जून 2022 को इसने 7.70 रुपये का लो लगाया है.

निनटेक सिस्टम्स लिमिटेड (Nintec Systems Ltd)

निनटेक सिस्टम्स का शेयर बीते सप्ताह 33.24 प्रतिशत का रिटर्न दे चुका है. इस शुक्रवार (कल) इसने 49.7 रुपये पर क्लोजिंग दी है, जबकि उससे पिछले सप्ताह यह 37.3 रुपये पर बंद हुआ था. यह बीएससी की एम (M) कैटेगरी में ट्रेड होने वाला शेयर है. निनटेक सिस्टम्स एक ऐसा शेयर है जो सर्किट पर रहना पसंद करता है. यदि ऊपरी सर्किट चलते हैं तो फिर यह ऊपर सर्किट्स पर बंद होता है और नीचे के सर्किट्स लगें तो यह नीचले सर्किट्स पर बंद होता है. मतलब ये किसी दिन इसमें केवल खरीदार होते हैं और बेचने वाला कोई नहीं होता और किसी दिन इसमें सब बेचने वाले होते हैं और कोई खरीदने वाला नहीं होता.

रुद्र ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट्स लिमिटेड (Rudra Global Infra Products Ltd)

रुद्र ग्लोबल ने इस सप्ताह 33.14 फीसदी का रिटर्न दिया है. बीएसकी की बी (B) कैटेगरी का यह शेयर इस सप्ताह के अंतिम ट्रेडिंग दिन पर (24 जून को) 44.8 रुपये पर बंद हुआ है. पिछले सप्ताह यह 33.65 रुपये पर बंद हुआ था. इस शेयर ने हालांकि 47.95 रुपये का हाई लगाया था. इस शेयर ने 29 जनवरी 2018 में 260 रुपये का हाई लगाया था. 2022 की ही बात करें तो इसका हाई 55.05 पैसे है, जोकि 26 अप्रैल को बना और लो 28.25 रुपये का है, जोकि इसने 17 जून को बनाया है.

(Disclaimer: यहां बताए गए स्‍टॉक्‍स साप्ताहिक राउंडअप का हिस्सा हैं. हम आपको इनमें निवेश करने या निवेश नहीं करने के लिए नहीं कह रहे. यदि आप इनमें से किसी में भी पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले सर्टिफाइड इनवेस्‍टमेंट एडवायजर से परामर्श कर लें. आपके किसी भी तरह के लाभ या हानि के लिए News18 जिम्मेदार नहीं होगा.)