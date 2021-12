अगर समय पर नहीं भरा प्रीमियम तो इंश्योरेंस का क्या होगा? जानिए सबकुछ

What Happens if I Miss Insurance Payment: आम तौर पर इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम चुकाने के लिए कुछ दिनों का ग्रेस पीरियड देती हैं. अगर किसी वजह से आप इस ग्रेस पीरियड से चूक जाते हैं तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो सकती है.