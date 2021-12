WhatsApp ने की घोषणा, अब क्रिप्टोकरंसी में भी पैसे का लेन-देन कर पाएंगे यूजर

Transfer cryptocurrency using WhatsApp: वॉट्सऐप (WhatsApp) ने अमेरिका (US) में नोवी (Novi) के साथ मिलकर क्रिप्टोकरंसी पेमेंट सर्विस लॉन्च की है. 9to5mac.com की एक रिपोर्ट के मुताबित, वॉट्सऐप के सीईओ विल कैथकार्ड (Will Cathcard) और नोवी के सीईओ स्टीफन कैसरिअल (Stephane Kasriel) ने मिलकर इस बात की घोषणा की. वाट्सऐप ने ये फीचर अभी कुछ ही लोगों तक पहुंचाया है, मतलब जिन लोगों तक ये फीचर पहुंचा है वे इस मैसेंजर ऐप के जरिए पैसा भेज पाएंगे और प्राप्त भी कर पाएंगे.