WhatsApp Pay: वॉट्सऐप यूजर्स के लिए खुशखबरी! अब पैसे भेजने पर मिलेगा कैशबैक

नई दिल्ली. अगर आप इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (WhatsApp) का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. कंपनी भारत में यूपीआई पेमेंट फीचर वॉट्सऐप पे (WhatsApp Pay) पहले ही लागू चुकी है. अब यह खबर सामने आ रही है कि कंपनी जल्द ही पेमेंट फीचर इस्तेमाल करने वालों को कैशबैक देना शुरू करेगी. फिलहाल कैशबैक फीचर की टेस्टिंग चल रही है.

वॉट्सऐप के फीचर को ट्रैक करने वाली वेबसाइट वेबबीटाइंफो (Wabetainfo) को वॉट्सऐप के नए कैशबैक फीचर का पता चला है. इसको लेकर वेबबीटाइंफो ने एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया. स्क्रीनशॉट में कैशबैक का बैनर चैट विंडो के टॉप पर दिख रहा है. बैनर में लिखा है- इस स्क्रीनशॉट में ‘Get cashback on your next payment’ और ‘Tap to get started’. इस मैसेज के साथ ऊपर में एक गिफ्ट आइकन भी बना है.

वेबबीटाइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी का यह नया फीचर कैशबैक (Cashback) नाम से ही रिलीज होगा. यह अपकमिंग फीचर अभी बेहद शुरुआती दौर में है. वॉट्सऐप फीचर्स ट्रैकर टिप्सटर के मुताबिक बीटा यूजर्स के लिए भी रोलआउट नहीं किया गया है. यह अभी साफ नहीं है कि क्या सभी को कैशबैक मिलेगा या केवल वैसे यूजर्स को जिन्होंने पहले कभी वॉट्सऐप के जरिए पेमेंट नहीं किया है.

क्या है यूपीआई

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस/यूपीआई (Unified Payments Interface) एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जो मोबाइल ऐप के माध्यम से बैंक अकाउंट में पैसे तुरंत ट्रांसफर कर सकता है. यूपीआई के माध्यम से आप एक बैंक अकाउंट को कई यूपीआई ऐप से लिंक कर सकते हैं. वहीं, अनेक बैंक अकाउंट को एक यूपीआई ऐप के जरिए संचालित कर सकते हैं.