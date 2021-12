Cryptocurrency Bill Update : शीतकालीन सत्र में नहीं तो कब लाया जाएगा क्रिप्टो कानून?

नई दिल्ली. कल, बुधवार, से ही वरिष्ठ अधिकारियों और सूत्रों के हवाले से खबरें चल रही हैं कि क्रिप्टोकरंसी बिल संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र (Parliament’s Winter Session) में पेश नहीं किया जाएगा. संसद के शीतकालीन सत्र में अब सिर्फ एक ही सप्ताह बचा है और यूनियन कैबिनेट (Union cabinet) में इस पर चर्चा होनी भी अभी बाकी है. ऐसे में अब ये काफी हद तक साफ हो गया है कि क्रिप्टोकरंसी बिल (Cryptocurrency Bill) को इस सत्र में संसद में पेश नहीं किया जाने वाला. तो अब सवाल ये है कि ये बिल कब लाया जाएगा?

TNIE की एक रिपोर्ट के अनुसार एक वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘आज (बुधवार) को हुई कैबिनेट की बैठक में ड्राफ्ट पर कोई चर्चा नहीं हुई. केवल एक हफ्ता बचा है और मुझे नहीं लगता कि सरकार इस जटिल विषय पर कोई जल्दबाजी करेगी. यदि इस बिल को अगले सत्र तक स्थगित (Postpone) कर दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा.’ गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र (Parliament’s Winter Session) 23 दिसंबर को खत्म होने वाला है. ऐसे में अब इस बिल को आने वाले बजट सत्र में पेश किया जा सकता है.

अच्छे से चर्चा के बाद ही आएगा कानून

बता दें कि भारत सरकार ने क्रिप्टोकरंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करंसी बिल 2021 (Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2021) को शीतकालीन सत्र में पेश करने के लिए सूची में रखा था. बताया गया था कि सरकार इस पर काम कर रही है और जल्द ही इसे संसद के पटल पर रखा जाएगा.

बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा को बताया था कि ये बिल कैबिनेट के परामर्श के उद्देश्य से लगभग अंतिम चरण में है. मतलब ये कि बिल पर काम लगभग पूरा हो गया है और इसके बाद कैबिनेट के सामने विचार करने हेतु प्रस्तुत होगा. इससे पहले उन्होंने कहा था कि सरकार एक अच्छे से सोचा-विचारा गया कानून (well consulted legislation) लाएगी.

दिसंबर महीने की शुरुआत में ही कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज़ (CII) ने कहा था कि सरकार को क्रिप्टोकरंसी को स्पेशल एसेट (Special Asset) क्साल में रखना चाहिए.