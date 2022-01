बाजार ऊपर जा रहा है, लेकिन क्यों गिर रहे हैं TCS, INFY और बाकी IT कंपनियों के शेयर?

नई दिल्ली. Why IT Stocks Are Falling : पिछले दो दिनों में लगभग 4 प्रतिशत तक टूट चुका निफ्टी IT इंडेक्स चर्चा का विषय बना हुआ है. एक तरफ बाजार ऊपर की तरफ तेज गति से भाग रहा था तो IT के स्टॉक नीचे गिर रहे थे. निवेशकों के लिए ये पहेली इसलिए उलझ गई थी, क्योंकि IT स्टॉक्स गिरते बाजार में भी ऊपर जा रहे थे, और ऊपर भागते बाजार में गिर रहे हैं. दरअसल, इसके पीछे की वजह समझना जरूरी है.

दरअसल, वित्तिय संकट के बाद प्रोफेशनल्स द्वारा की गई भारी बिकवाली के बाद इन शेयरों में गिरावट देखने को मिली है. हेज़ फंड्स (Hedge funds) ने दिसंबर 2021 में हाई-ग्रोथ और हाई-वेल्यूएशन वाले स्टॉक्स को निकाला (Unload) किया था और नए साल में उन्होंने काफी तेजी से सॉफ्यवेयर और चिपमेकर्स कंपनियों के स्टॉक्स को पोर्टफोलियों से हटाया (ड्रॉप किया).

Fed Rates में तेजी से होगी बढ़ोतरी!

गोल्डमैन सॉक्स (Goldman Sachs) का एक आंकड़ा इस बात को इंगित करता है कि पिछले कुछ सत्रों में (मंगलवार तक) ये सेलिंग भारी रही. डॉलर में गिनें तो पिछले 10 साल में ये सेलिंग का उच्चतम स्तर था.फेडरल रिजर्व की पिछली पॉलिसी मीटिंग से यह निष्कर्ष निकाला गया कि दरों में बढ़ोतरी (Fed Rates) समय से पहले और तेजी से हो सकती है. फेड से इस तरह की तेजी का अनुमान शायद नहीं था.

कहां-कहां हुई गिरावट

नैस्डैक 100 (Nasdaq 100) इंडेक्स 3% से अधिक गिरा, जो मार्च के बाद से दो दिनों में सबसे खराब गिरावट है. गोल्डमैन ने जिन शेयरों को महंगे शेयरों की बास्केट में रखा था, वे 6 या उससे भी ज्यादा गिरे.एशिया में, MSCI AC एशिया पैसिफिक कम्युनिकेशंस इंडेक्स 1.5% तक गिरा, जिसमें दक्षिण कोरिया का Kakao Games Corp. और ऑस्ट्रेलिया का Afterpay Ltd. लगभग 11% नीचे था. हॉन्ग कॉन्ग का हैंगसेंग टेक इंडेक्स 1.1 फीसदी गिरकर चौथे दिन घाटे में रहा.

द मिंट की एक खबर के मुताबिक, Socorro Asset Management LP. के मुख्य निवेश अधिकारी मार्क फ्रीमैन (Mark Freeman) ने कहा, “फेड इस साल दरें बढ़ाने जा रहा है, शायद उससे अधिक आक्रामक रूप से, जो लोगों ने सोचा है.”