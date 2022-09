Stock Market: आज फिर क्यों टूटा शेयर बाजार? निवेशकों को सता रहा है इन घरेलू और वैश्विक कारणों से जुड़ा डर

विकास गर्ग, CNBC आवाज़

मुंबई: जो बाजार लगातार दौड़ रहा था अचानक ऐसा क्या हो गया जिसने पूरा मूड ही खराब कर दिया. पिछले तीन दिन से बाजार गिर रहा है. पिछले 3 दिनों में सेंसेक्स, निफ्टी करीब 2.5 परसेंट फिसला है. भारतीय शेयर बाजार जो तीन दिन पहले तक दुनिया में चमकता सितारा था वो उसकी चमक अचानक कहां गायब हो गई. जानकारों की मानें तो अब तक भारतीय बाजार दुनिया के बड़े बाजारों की चाल को पूरी तरह अनदेखा कर रहा था लेकिन अब उसे बाकी दुनिया के साथ कदमताल करना ही होगा.

शुक्रवार की गिरावट इसी का ही नतीजा है. इस कमजोरी के बावजूद भारतीय बाजार अमेरिकी बाजारों के मुकाबले मजबूती से खड़े हैं. इस हफ्ते गुरुवार तक अमेरिका का डाओ जोंस इंडेक्स करीब 4, नैस्डेक 5 परसेंट गिरा है लेकिन हमारा सेंसेक्स सिर्फ 1.5 परसेंट फिसला है. निफ्टी बैंक ने तो बल्कि हफ्ते में पौने 1 परसेंट का पॉजिटिव रिटर्न दिया है. लेकिन आज की गिरावट के पीछे कारण क्या है आइये समझते हैं.

फेडरल रिजर्व बैठक

पूरी दुनिया की नजर अगले हफ्ते होने वाली अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक पर है.पहले अनुमान था कि फेडरल रिजर्व 0.75 परसेंट दरें बढ़ाएगा. लेकिन इस हफ्ते आए महंगाई के आंकड़ों ने पूरा खेल ही बदल दिया.अमेरिका में महंगाई बेकाबू है और सरकार, सेंट्रल बैंक दोनों इसे काबू में करने में नाकाबिल साबित हुए हैं. अब दिग्गज ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा मान रही है कि 20-21 सितंबर को होने वाली बैठक में फेडरल रिजर्व कम से कम 1 परसेंट दरें पक्का बढ़ाएगा.

IT शेयरों में बिकवालीIT शेयरों में बिकवाली थमने का नाम नहीं ले रही है. पिछले 4 दिनों से IT शेयरों की धुनाई हो रही है और इस हफ्ते निफ्टी IT इंडेक्स करीब 7 परसेंट गिरा है. बिकवाली का आलम ये है कि दिग्गज 5 IT कंपनियों का इस हफ्ते 1 लाख 60 हजार करोड़ का मार्केटकैप साफ हो चुका है. TCS का 76,000 करोड़, इंफोसिस का 54,000 करोड़, HCL टेक्नोलॉजी का 14,000 करोड़ मार्केट कैप उड़ गया है. दरअसल अमेरिका मंदी में गया तो IT कंपनियों के कारोबार पर सीधा असर पड़ता है. इसके साथ ही ग्लोबल निवेशक भी IT कंपनियों से अब मुंह मोड़ रहे हैं. गोल्डमैन सैक्स ने तो हाल की रिपोर्ट में पूरे सेक्टर को ही डाउनग्रेड कर दिया है.

ग्रोथ को लेकर चिंताइस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की ग्रोथ दर 13.1 परसेंट दुनिया में सबसे ज्यादा तो थी लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितना उसका अनुमान था. इस आंकड़े के बाद बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने भारत का ग्रोथ अनुमान घटा दिया है. गुरुवार को ही फिच ने भारत का ग्रोथ अनुमान 7.8 परसेंट से घटाकर 7 परसेंट और मूडीज ने ग्रोथ अनुमान 8.8 परसेंट से घटाकर 7.7 परसेंट किया है. इसके साथ ही गोल्डमैन सैक्स, सिटी, मॉर्गन स्टैनली ने भी ग्रोथ की रफ्तार पर सवाल उठाए हैं.

अब RBI पर नजरदुनिया के मुकाबले भारत में महंगाई कम तो है लेकिन फिर भी RBI के अनुमान से ज्यादा है. लगातार तीन महीने गिरने के बाद अगस्त में रिटेल महंगाई दर में फिर उछाल आया और ये 7 परसेंट पर पहुंच गई. इसने RBI की चिंता बढ़ा दी है. अब अनुमान जताया जा रहा है कि अगली क्रेडिट पॉलिसी में RBI करीब 0.5 परसेंट रेपो रेट बढ़ाएगा और कर्ज की दरों को 5.9 परसेंट तक ले जाएगा. ये बढ़ोतरी तीन सालों में सबसे ज्यादा होगी. ब्याज दरों का बढ़ना ग्रोथ के लिए निगेटिव माना जाता है.

FIIs की बिकवाली लौटीभारतीय बाजारों की तेजी के पीछे बड़ा कारण विदेशी निवेशकों का लौटना भी है.पिछले महीने को छोड़ दें तो FIIs ने पूरे साल सिर्फ बिकवाली की है. अगस्त में FIIs ने भारत में `22,025 करोड़ का निवेश किया है जो नवंबर 2020 के बाद सबसे ज्यादा है. सितंबर में भी विदेशी निवेशकों ने `5,176 करोड़ का निवेश किया है लेकिन बुधवार को `6136 करोड़ और गुरुवार को `1263 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा आया है. इससे भी बाजार में घबराहट बढ़ी है. अगला हफ्ता दुनिया के बाजारों के लिए काफी अहम होगा.फेडरल रिजर्व की कमेंट्री से तय होगा कि बाजार किस तरफ का रुख करेंगे.