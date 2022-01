कोरोना काल में पैसे की है कमी, इस कार्ड से बिना किसी चार्ज के हर ट्रांजैक्शन को 3 किस्त में बदलें

नई दिल्ली. देश में कई कंपनियां ‘बाय नाउ पे लेटर’ (Buy Now Pay Later) की सुविधा दे रही हैं. यह कॉन्सेप्ट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. इस इंटरेस्ट फ्री लोन सुविधा के तहत आप कोई भी सामान खरीदते हैं और कुछ दिनों बाद कीमत चुकाते हैं यानी रीपेमेंट करते हैं. वहीं, UNI Pay 1/3rd Card एक अनूठा बाय नाउ पे लेटर (Buy Now Pay Later) कार्ड है, जिसके जरिए आप एक महीने में किए गए सभी खर्चों का पेमेंट बिना किसी ब्याज या चार्ज के 3 समान मासिक किस्तों में कर सकते हैं.

फुल पेमेंट करने करने पर मिलता है 1 % कैशबैक

हालांकि, यदि आप फुल पेमेंट करने का फैसला लेते हैं, तो आपको कुल बिल पर 1 फीसदी की छूट/कैशबैक मिलता है. पिछले साल UNI Pay 1/3rd Card को आरबीएल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मॉरीशस और लिक्विलोन्स के साथ पार्टनरशिप में Uniorbit Technologies (UNI) द्वारा लॉन्च किया गया था.

ये भी पढ़ें- Flipkart से करनी है शॉपिंग, इस Credit Card से हमेशा मिलेगा 5 फीसदी कैशबैक, जानिए डिटेल

Visa प्लेटफॉर्म पर करता है काम

UNI Pay 1/3rd Card को वीजा प्लेटफॉर्म पर पेश किया है. इसका मतलब हुआ कि इस कार्ड को उन सभी ऑनलाइन वेबसाइट या मर्चेंट आउटलेट में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो वीजा (Visa) कार्ड स्वीकार करते हैं.

किसी तरह का ब्याज या एक्सट्रा चार्ज नहीं

मान लीजिए आपका मंथली बिल 9000 रुपये है. किसी भी अन्य क्रेडिट कार्ड की तरह आप अपने बिल का पूरा पेमेंट कर सकते हैं. लेकिन यदि आपके पास कैश की कमी है, तो आप बकाया राशि को पहले, दूसरे और तीसरे महीने के अंत में 3,000 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं. खास बात है कि आपको किसी तरह का ब्याज या एक्सट्रा चार्ज नहीं देना होगा.

ये भी पढ़ें- IRCTC SBI Card: फ्री में पाएं ट्रेन टिकट, रेलवे लाउंज एक्सेस की सुविधा, जानें सभी फीचर्स

फिलहाल लाइफटाइम फ्री है कार्ड, 31 जनवरी के बाद लग सकता है चार्ज

हाल ही में यूएनआई के फाउंडर और सीईओ नितिन गुप्ता ने कहा था, ”यह कार्ड फिलहाल 31 जनवरी, 2022 तक लाइफटाइम के लिए फ्री है. उसके बाद चार्ज लागू किया जाएगा. इसलिए, 31 जनवरी 2022 तक यूएनआई ऐप डाउनलोड करने वाले ग्राहकों के पास लाइफटाइम फ्री होगा और इसके बाद नए ग्राहकों से चार्ज लिया जाएगा. इसमें बदलाव संभव है और हम टाइमलाइन बढ़ा भी सकते हैं.”