Cryptocurrency में पैसा लगाने के मामले में महिलाएं निकलीं पुरुषों से आगे, जानिए निवेश का बदलता ट्रेंड

क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स (WazirX) ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश को लेकर “हाईलाइट्स एंड ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम 2021 : द ईयर ऑफ क्रिप्टो” (Highlights and Observations From 2021: The Year Of Crypto) नामक एक रिपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सचेंज पर बिकटॉइन (बीटीसी), तेथेर (यूएसडीटी), शीबा इनू (एसएचआईबी), डोगकॉइन (डीओजीई), वजीरएक्स टोकन (डब्ल्यूआरएक्स) और मैटिक (एमएटीआईसी) सबसे ज्यादा कारोबार वाली क्रिप्टो रहीं.