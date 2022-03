Women’s Day : पत्नी के नाम पर कर रहे हैं निवेश तो जानें इससे होने वाली कमाई पर कितना देना होगा Tax

Tax On Investment in Wife’s Name : पति अगर पत्नी के नाम पर कोई भी निवेश करता है तो उसे गिफ्ट माना जाएगा. टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि पत्नी को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म की शेड्यूल ईआई में छूट वाली आय के रूप में निवेश की राशि का खुलासा करना होगा.