लगातार गिर रहे हैं Yes Bank के स्टाॅक, 25 फीसदी तक टूट सकता है शेयर, जानें क्या करें निवेशक?

नई दिल्ली. पिछले दो से तीन साल में जिस एक शेयर ने निवेशकों का पैसा सबसे ज्यादा डुबाया है उसमें एक Yes Bank का शेयर भी है. 17 अगस्त 2018 को Yes Bank के शेयर 393.20 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे और आज ये शेयर तब के लेवल से करीब 95 फीसदी टूटकर 12.90 रुपए पर अटके हैं. बैंक के संस्थापक राणा कपूर को बोर्ड से बाहर करने और मोरेटोरियम का फैसला मार्च 2019 में लिया गया. तब से अब तक Yes Bank के शेयर अपने पुराने लेवल पर नहीं लौट पाए हैं.

25 फीसदी तक टूट सकता है स्टाॅकऐसे में अगर आप भी पिछले दो साल से इस शेयर को संभाल कर तेजी की उम्मीद में बैठे हैं तो जान लीजिए की मार्केट एक्सपर्ट्स की क्या सलाह है. क्या अभी और इंतजार करना चाहिए या बेचकर कर निकलने में ही भलाई है. Emkay Global ने Yes Bank के शेयरों को SALE रेटिंग दी है. यहां तकि ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि मौजूदा लेवल से भी Yes Bank के शेयरों में 25 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है. Emkay Global का मानना है कि Yes Bank के शेयर 10 रुपए तक आ सकते हैं.

जानें क्या कहते हैं जानकार?Emkay Global का कहना है कि फिस्कल ईयर 2021 की चौथी तिमाही में नुकसान के बाद फिस्कल ईयर 2022 की जून तिमाही में बैंक को प्रॉफिट हुआ है. कम प्रोविजनिंग और ज्यादा इनकम के कारण जून 2021 तिमाही में बैंक का प्रॉफिट 2.1 अरब रुपए रहा.ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक, Yes Bank के साथ सबसे बड़ी मुश्किल है कि इसका क्रेडिट ग्रोथ कम है. कॉरपोरेट लोन कम होने के कारण जून तिमाही में Yes Bank का क्रेडिट 1.7 लाख करोड़ रुपए रहा.