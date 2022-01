AICTE Scholarship: स्कॉलरशिप के लिए इस तारीख तक करें आवेदन, हर साल मिलेंगे 50 हजार रुपये

AICTE Scholarship, Scholarship For Girls, aicte-india.org: छात्राओं की पढ़ाई को प्रभावित होने से बचाने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) ने एक स्कॉलरशिप की घोषणा की है. इस स्कॉलरशिप के लिए ऑफिशियल वेबसाइट aicte-india.org के जरिए आवेदन किया जा सकता है. ध्यान रखें, यह स्कॉलरशिप सिर्फ इंजीनियरिंग छात्राओं के लिए है (Scholarship For Engineering Students). इसलिए अपनी योग्यता के अनुसार ही इसके लिए 31 जनवरी 2022 तक आवेदन करें (AICTE Scholarship 2021 For Engineering Students). इसमें चयन होने पर छात्रा को पढ़ाई की अवधि तक हर साल 50 हजार रुपये दिए जाएंगे.