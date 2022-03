Indians In Ukraine: यूक्रेन से MBBS करने वाले भारतीय अब क्या करेंगे? उनके काम आ सकते हैं ये ऑप्शन

Indians In Ukraine, Russia Ukraine War, Study MBBS Abroad: रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच भारत वहां रह रहे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के प्रयास में है. हर साल लगभग 20 हजार छात्र यूक्रेन जाकर एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं (MBBS In Ukraine). दरअसल, यूक्रेन की तुलना में भारत में मेडिकल की पढ़ाई काफी महंगी है और मेडिकल कोर्स (Medical Course) में एडमिशन के लिए नीट परीक्षा में सफल होना भी अनिवार्य होता है. फिलहाल सबके सामने एक ही सवाल है कि यूक्रेन से एमबीबीएस कर रहे भारतीय छात्रों के पास अब क्या विकल्प होगा.