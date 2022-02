Study Tips: कठिन विषय याद करने के लिए ये है बेस्ट समय, सबसे तेज काम करता है दिमाग

नई दिल्ली (Study Tips, Board Exams 2022). आने वाले कुछ महीनों में बोर्ड परीक्षा और जेईई परीक्षा (JEE Exam) का आयोजन होने वाला है. साल 2022 की किसी भी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र व उनके अभिभावक तनाव की स्थिति में हैं (Study Tips, Board Exams 2022, Exam Tips, बोर्ड परीक्षा, जेईई परीक्षा, Best Study Time, JEE Exam, Exams in 2022, Exam Stress). सभी को परीक्षा से पहले ही रिजल्ट का स्ट्रेस होने लग जाता है (Exam Stress). हर छात्र का पढ़ाई करने का अपना तरीका होता है. आप किसी भी वक्त पढ़ाई कर सकते हैं, बस उस दौरान एकाग्र रहता जरूरी है (Best Study Tips).

अगर आप साल 2022 में होने वाली बोर्ड परीक्षा (Board Exams 2022) या अन्य किसी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आपको पढ़ाई करने का बेस्ट समय जरूर पता होना चाहिए (Best Study Time). दरअसल, दिन के हर पहर में हमारा दिमाग अलग तरीके से काम करता है. ऐसे में हर विषय को पढ़ने, समझने और याद करने का समय भी अलग होता है (Best Study Tips). जानिए दिन में किन विषयों की पढ़ाई करनी चाहिए.

दिन में तरोताजा होता है दिमाग

रात की सुकून भरी नींद और सुबह के पौष्टिक नाश्ते के बाद दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है (Best Study Time). उस समय कठिन विषय बहुत आसानी से याद किए जा सकते हैं. सुबह याद की गईं चीजें दिमाग में फिट हो जाती हैं (Best Study Tips). वहीं, दोपहर का समय रिवीजन (Revision Tips) के लिए बेस्ट माना जाता है.

दिन में पढ़ाई करने के फायदे

दिन में पढ़ाई करने के अपने फायदे हैं (Best Study Time). अगर आप सुबह पढ़ाई करना पसंद करते हैं तो आपको उसके कुछ फायदे भी जरूर पता होने चाहिए (Best Study Tips).1- बेहतर नींद का रिजल्ट- रात की अच्छी नींद के बाद फ्रेश माइंड जानकारी को बेहतर तरीके से स्टोर कर सकता है. आप दिन भर ऊर्जावान बने रहते हैं और हाई कंसंट्रेशन पावर (Concentration Power) का लाभ भी मिल जाता है.2- बेस्ट है नेचुरल लाइट- आंखों के लिए नेचुरल लाइट को काफी अच्छा माना जाता है. इससे अलर्ट रहने में मदद मिलती है, जिसका फायदा नई चीजों को सीखने-समझने के लिए उठाया जा सकता है. आर्टिफिशियल लाइट आंखों को नुकसान पहुंचाती है.3- ग्रुप स्टडी है जरूरी- अपने क्लासमेट के साथ स्टडी ग्रुप बनाना एक बेहतर आइडिया हो सकता है. ग्रुप स्टडी में डिस्कशन या डिबेट का फायदा उठाया जा सकता है.