mystery shopper: शॉपिंग पसंद है तो बनें मिस्ट्री शॉपर, जानें योग्यता, सैलरी और स्कोप

how to became mystery shopper: शॉपिंग का शौक रखने वाले व्यक्ति ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट के बारे में बता घर बैठे अच्छा खासा कमा सकते हैं. ऐसा करके मिस्ट्री शॉपर बनकर अपना करियर बना सकते हैं . इसमें लोगों की जिंदगी के बारे में गहराई से जानकार उनकी लाइफ के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं.











Follow us on