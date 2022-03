BSEB 12th Result 2022: क्रैश हुई बिहार बोर्ड की वेबसाइट, अब ऐसे चेक करें 12वीं का रिजल्ट

नई दिल्ली (BSEB 12th Result 2022, Bihar Board Inter Result 2022). बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट (BSEB Bihar Board 12th Result 2022) 3 बजे जारी कर दिया जाएगा. बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा 2022 मे 13 लाख 46 हजार छात्र शामिल हुए थे. बिहार बोर्ड रिजल्ट 2022 (Bihar Board Results 2022) जारी होने से पहले ही छात्रों व अभिभावकों ने वेबसाइट ओपन करना शुरू कर दिया है. इसकी वजह से बिहार बोर्ड वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर लोड काफी बढ़ गया है.

बिहार बोर्ड सर्वर पर ज्यादा संख्या में लोगों के एक्टिव होने की वजह से ऑफिशियल वेबसाइट (Bihar Board Website) क्रैश हो गई है. ऐसे में बिहार बोर्ड 12वीं के छात्र और उनके अभिभावक काफी परेशान हो रहे हैं. हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार बोर्ड वेबसाइट के क्रैश होने से परेशान होने की जरूरत नहीं है (How To Check Bihar Board Inter Result 2022). इस स्थिति में छात्र और उनके परिजन थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

Bihar Board Inter Result 2022: रिजल्ट जारी होने से पहले वेबसाइट पर आया एरर

इन वेबसाइट पर चेक करें रिजल्ट

बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट (BSEB Official Website) biharboardonline.bihar.gov.in, biharboardonline.com, onlinebseb.in पर जारी किया जाएगा. लेकिन अगर वेबसाइट क्रैश हो जाने पर या किसी अन्य वजह से आप इन वेबसाइट पर रिजल्ट चेक नहीं कर पाते हैं तो थर्ड पार्टी वेबसाइट पर लॉगइन कर सकते हैं (How To Check Bihar Board Inter Result 2022). रिजल्ट होस्ट करने वाली थर्ड पार्टी वेबसाइट indiaresults.com और examresults.net हैं.