Career Tips: B.Tech और B.E में क्या है अंतर, जानें करियर के लिए कौन सी डिग्री है बेहतर

नई दिल्ली. B.Tech और B.E : दोनों ही कोर्स टेक्निकल है. इन दोनों ही कोर्स की अवधि चार साल की होती है. जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं. इन दोनों ही कोर्स में काफी अंतर होता है. ऐसे में आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम बताएंगे कि किस कोर्स को करने के बाद आपका अच्छा करियर बन सकता है. बी.टेक और बी.ई के बीच में अंतर यह है कि बी.टेक का कोर्स व्यावहारिक अनुप्रयोग पर अधिक जोर देता है, जबकि बी.ई कोर्स सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है. जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपकरण और गैजेट विकसित करने के लिए लागू किया जाता है.

जाने कहां से होते B.Tech और B.E का कोर्स : ऐसी युनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट जो इंजीनियरिंग के साथ अन्य क्षेत्रों के डिग्री कोर्सेस का भी संचालन करती है. यहां से इंजीनियरिंग पूरी होने पर B.E की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं. जबकि ऐसे विश्वविद्यालय जो सिर्फ और सिर्फ डिग्री देते है वह डिग्री B.Tech की होती है. B.Tech के छात्र की तुलना में B.E के छात्रो को मैथ्स को विस्तृत तरीके से पढ़ाया जाता है.

इन संस्थानो से करे B.Tech और B.E की डिग्री : बीई की डिग्री आप कुछ प्रसिद्ध संस्थानो जैसे बिट्टस पिलानी, अन्ना यूनिवर्सिटी आदि संस्थानो से प्राप्त कर सकते हैं. जबकि प्रसिद्ध इंजीनियरिंग संस्थान जैसे आईआईटी, एनआईटी और डीटीयू आदि (B.Tech) बीटेक की डिग्री प्रदान करते हैं.

बी.ई डिग्री नॉलेज ओरिएंटेड: बी.ई की डिग्री में थ्योरी और फंडामेंटल पर ज़ोर दिया जाता है और यह बुनियादी सिद्धांतो पर केन्द्रित है. यह डिग्री नॉलेज के लिए होती है.

बीटेक में जरूरी है इंटर्नशिप: बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी की डिग्री में प्रैक्टिकल पर अधिक ध्यान दिया जाता है. इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड होने के चलते इसके सिलेबस को अपडेट किया जाता है इस डिग्री को लेने के बाद आपको इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप और इंडस्ट्रियल सर्वे करना जरूरी है. बीटेक वालों को नौकरी मिलने में आसानी होती है.

जॉब के अवसर: इंजीनियरिंग के बाद सार्वजनिक, निजी या सरकारी क्षेत्र में नौकरी पाने की अच्छी संभावना है, आपको बस बीई/बीटेक पाठ्यक्रमों में कम से कम 60 प्रतिशत अंक चाहिए जो लोग सरकारी नौकरी में रुचि रखते हैं, उन्हें भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा देनी होगी, जो विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी प्रदान करती है .