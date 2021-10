Tour Manager: घूमने का शौक है तो इसी में बनाएं करियर, ग्रोथ के भी मौके बेशुमार

नई दिल्ली (Career As Tour Manager). अगर आप नई-नई जगहें घूमना पसंद करते हैं और मार्केटिंग में भी रुचि रखते हैं तो ट्रैवल इंडस्ट्री में करियर (Career In Travel Industry) की संभावनाएं तलाश सकते हैं. कोरोना काल (Coronavirus) में यह इंडस्ट्री काफी प्रभावित हुई है लेकिन अब फिर से इसकी खोई हुई चमक लौटने लगी है. ऐसे में आप भी इसमें अपना करियर (Career As Tour Manager) बना सकते हैं.

कई लोग ग्रेजुएशन के बाद अपने करियर (Career Options After Graduation) को लेकर काफी चिंतित रहते हैं. अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो ट्रैवल इंडस्ट्री (Career In Travel Industry) में आपके लिए करियर का काफी बेहतरीन स्कोप है.

क्या करते हैं टूर मैनेजर?

ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री (Travel and Tourism Industry) में टूर मैनेजर (Tour Manager) का काम टूरिस्ट के टूर को मैनेज करना होता है. इन्‍हें टूर ऑपरेटर भी कहा जाता है और कभी-कभी इन्‍हें टूर गाइड का काम भी करना पड़ता है. ये टूरिस्‍ट को दर्शनीय स्थल घुमाने के लिए हॉलीडे पैकेज (Holiday Package) तैयार करते हैं. इन्हें पर्यटकों की सुविधा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. टूर मैनेजर दुनिया के किसी भी कोने में दिलचस्प और खास जगहों पर पर्यटकों को ले जा सकते हैं. टूर मैनेजर को कई भाषाओं, इतिहास और भूगोल की अच्‍छी जानकारी होनी चाहिए.

टूर मैनेजर के लिए जरूरी है ये योग्यता

टूर मैनेजर बनने के लिए किसी खास योग्‍यता की जरूरत नहीं पड़ती है. इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आपके पास ये योग्यताएं होनी चाहिए (Tour Manager Qualification).– उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना चाहिए.– उम्मीदवारों के पास एविएशन मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए (Tour Manager Skills).– ट्रैवल एंड टूरिज्म में IATA सर्टिफिकेट/डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों को भी वरीयता दी जाती है.– टूरिज्म इंडस्ट्री से संबंधित कामों में पूर्व अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है.

बेहतरीन है करियर का स्कोप

टूर मैनेजर का कोर्स पूरा करने के बाद सरकारी के साथ ही निजी और मल्टीनेशनल कंपनियों में भी आसानी से जॉब हासिल की जा सकती है. नामी-गिरामी निजी कंपनियों के अलावा पर्यटन विभाग, होटल इंडस्ट्री, एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसियों में भी अप्लाई कर सकते हैं (Tour Manager Career Scope). शुरुआत में 20-25 हजार रुपये के बाद इस क्षेत्र में लाखों रुपये तक की कमाई की जा सकती है (Tour Manager Salary).