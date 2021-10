Career Guidance: बिना एमबीबीएस किए भी बन सकते हैं डॉक्टर, बस कर लें ये कोर्स

नई दिल्ली (Career Guidance, Skin Specialist). आज-कल लोग अपने लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं. वे सुंदर दिखने के लिए सर्जरी तक का सहारा लेते हैं. इसी वजह से भारत में भी अब डर्मेटोलॉजिस्ट (Dermatologist Course) यानी स्किन स्पेशलिस्ट का करियर (Skin Specialist Career) काफी बूम कर रहा है. अगर आप 5 साल का एमबीबीएस कोर्स (MBBS Course) नहीं करना चाहते हैं तो भी कुछ खास कोर्स करके त्वचा विशेषज्ञ बन सकते हैं (Skin Specialist Course).

स्किन डॉक्टर को मरीज की केस हिस्ट्री समझने से लेकर उनके लिए ट्रीटमेंट प्लान तक तैयार करना होता है (Skin Doctor Course). कुछ मामलों में त्वचा चिकित्सक जन्म के निशान, झुर्रियों, मुंहासों आदि समस्याओं का समाधान और विश्लेषण भी कर सकते हैं.

स्किन डॉक्टर बनने के लिए जरूरी कोर्स (Skin Doctor Course)

– त्वचा विज्ञान में 2 साल का डिप्लोमा– त्वचा विज्ञान में 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री– त्वचा विज्ञान, वेनेरोलॉजी और कुष्ठ रोग में 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा– त्वचा विज्ञान, वेनेरोलॉजी और कुष्ठ रोग में 2 साल का मास्टर ऑफ साइंस– त्वचा विज्ञान और वेनेरोलॉजी में 3 साल की डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री– त्वचा विज्ञान और वेनेरोलॉजी में 3 साल की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री

यह भी पढ़ें:

Career Guidance: बी. फार्मा कोर्स करके बनाएं दवाइयां और खुद का करियरCareer Tips: मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बनें? जानिए कोर्स और सैलरी के बारे में

एमबीबीएस के बिना स्किन स्पेशलिस्ट कैसे बनें

एक सफल स्किन डॉक्टर बनने में काफी समय लग सकता है क्योंकि इसमें लोगों का विश्वास जीतना जरूरी है. एमबीबीएस के बिना स्किन स्पेशलिस्ट बनने के लिए करें ये कोर्स-बीएससी इन क्लीनिकल डर्मेटोलॉजी (B.Sc in Clinical Dermatology)बैचलर ऑफ डर्मल साइंस (Bachelor of Dermal Science)एमएससी इन स्किन साइंसेस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन (M.Sc. in Skin Sciences and Regenerative Medicine)एमफिल/पीएचडी इन डर्मेटोलॉजिकल साइंसेस (MPhil/PhD in Dermatological Sciences)पीजी डिप्लोमा इन प्रैक्टिकल डर्मेटोलॉजी (PG Diploma in Practical Dermatology)डिप्लोमा इन एडवांस्ड स्किन स्टडीज एंड क्लीनिकल एस्थेटिक्स (Diploma in Advanced Skin Studies and Clinical Aesthetics)एमएससी इन बर्न केस (M.Sc. in Burn Case)

स्किन स्पेशलिस्ट बनने के बाद आप 6 लाख से 20 लाख रुपये तक आसानी से कमा सकते हैं (Skin Specialist Salary). आप चाहें तो अपना हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं.