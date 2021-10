Career Guidance: इंग्लिश ऑनर्स के बाद इस फील्ड में बनाएं करियर, नौकरी के हैं बेशुमार मौके

नई दिल्ली (Career Guidance, English Honours). आज-कल ज्यादातर स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन (Graduation) के बाद इस सोच में पड़ जाते हैं कि आगे क्या करें. बीए इंग्लिश ऑनर्स (BA English Honours Course) करने वाले स्टूडेंट्स को भी इस परेशानी से जूझना पड़ता है. स्टूडेंट्स ये कोर्स चुन तो लेते हैं, लेकिन इसके आगे क्या और कैसे करना है, इसका अंदाजा उन्हें नहीं होता है. करियर गाइडेंस के सेक्शन में जानिए, बीए इंग्लिश ऑनर्स के बाद आपके पास करियर (Career Options After Graduation) की क्या संभावनाएं मौजूद हैं.

क्या है बीए इंग्लिश ऑनर्स कोर्स

बीए इंग्लिश ऑनर्स एक फुल टाइम डिग्री कोर्स है (BA English Honours Course). देश की सभी प्रमुख यूनिवर्सिटीज (Universities) में यह कोर्स उपलब्ध है. इस कोर्स में अंग्रेजी पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने की स्किल्स को बढ़ावा दिया जाता है. इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का ज्ञान भी हासिल करते हैं, जो उन्हें इंग्लिश के विभिन्न रूपों से परिचित कराते हैं. स्टूडेंट्स अपने करियर की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एकाउंट्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स जैसे विषयों का चयन भी कर सकते हैं.

बीए इंग्लिश ऑनर्स के बाद ये हैं ऑप्शन्स

बीए इंग्लिश (BA English Course) करने के बाद जॉब (Job Options) के बेहतरीन ऑप्शन उपलब्ध हैं. इसके बाद स्टूडेंट्स अपनी क्षमताओं के लिहाज से बहुत कुछ कर सकते हैं. अगर आपकी राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन फील्ड में एक शानदार करियर बना सकते हैं (Career In Journalism). इसके अलावा ब्रॉडकास्ट और रेडियो जॉकी का कोर्स (RJ Course) भी कर सकते हैं. पब्लिक रिलेशन और एडवरटाइजिंग फील्ड के दरवाजे भी आपके लिए खुले रहते हैं (Jobs In India).