Career Guidance: कोचिंग की मोटी फीस देखकर न घबराएं, इस तरीके से खुद करें परीक्षा की तैयारी

नई दिल्ली (Career Guidance, Self Study Tips). हर कोई अपने करियर में सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचना चाहता है (Career and Growth). इसके लिए कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं. माता-पिता/टीचर या सफल लोगों के गाइडेंस (Career Guidance) के साथ ही सेल्फ स्टडी (Self Study) और पढ़ाई के अच्छे माहौल की भी बहुत जरूरत होती है. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा (Competitive Exam) या एंट्रेंस एग्जाम (Entrance Exams) में शामिल होने जा रहे हैं तो कोचिंग जॉइन करने के लिए मोटी फीस की जरूरत पड़ेगी.

कई बार आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चे परीक्षा की बेहतर तैयारी करने से वंचित रह जाते हैं. ऐसे में वे हीनभावना तक के शिकार हो जाते हैं. जिन छात्रों का लक्ष्य स्पष्ट होता है (Career Goals), वे करियर में अपनी राह ढूंढ लेते हैं. वे किसी भी कमजोरी को अपने लक्ष्य के आड़े नहीं आने देते हैं. जानिए, कोचिंग संस्थान में मोटी फीस चुकाए बिना भी कैसे करें एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी (Entrance Exams).

सेल्फ स्टडी पर करें फोकस

किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के दौरान सेल्फ स्टडी (Self Study) पर फोकस करना चाहिए. कोरोना काल ने सभी को अपने घरों में रहते हुए खुद तैयारी करना सिखा दिया है. अगर आप कोचिंग की मोटी फीस नहीं भर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी के जरिए अपनी तैयारी दुरुस्त करें (Study Tips).

ये भी पढ़ें:

UPSC Exam: क्या आपमें IAS बनने के गुण हैं? इस तरह से खुद बनाइए अपना रिपोर्ट कार्डCareer Tips: इंटरव्यू के दौरान फंसा सकती हैं ये गलतियां, हमेशा रखें ध्यान

सही स्टडी मटीरियल होना है जरूरी

सेल्फ स्टडी के दौरान आपके पास सही स्टडी मटीरियल (Study Material) का होना जरूरी है. इसके लिए आप सीनियर्स से बात करके उनकी राय ले सकते हैं. बुक स्टोर, NCERT, लाइब्रेरी, ई कॉमर्स साइट या सीनियर्स की किताबों के जरिए तैयारी की जा सकती है.

शेड्यूल के हिसाब से करें तैयारी

परीक्षा की तैयारी के लिए एक फिक्स शेड्यूल बनाएं और उस पर टिके रहें. खुद पर भरोसा रखें और अपने लिए छोटे-छोटे लक्ष्य बनाएं. मॉक टेस्ट (Mock Test) दें, नोट्स बनाएं और करंट अफेयर्स जरूर पढ़ें. पढ़ाई के बीच में रेस्ट लें और एक्सरसाइज भी करें.