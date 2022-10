How to become a Aeronautical engineer: कैसे बनें एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, कहां से करें पढ़ाई? जानिए सब कुछ

How to become a Aeronautical engineer: एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए जरूरी है कि छात्र फिजिक्स और मैथ्स में मजबूत पकड़ रखता हो. इस इंजीनियरिंग कोर्स को पूरा करने में चार वर्ष लग जाएंगे. इस कोर्स को करने के बाद सरकारी एवं प्राइवेट विभाग में रोजगार मिलेंगे.











