Career in Coding: क्या होती है कोडिंग ? इसमें कैसे पा सकते हैं मोटी सैलरी वाली जॉब ?

How to make Career in Coding: टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया तेजी से बदल रही है. ऐसे में जॉब मार्केट में भी लगातार नई-नई स्किल्स की डिमांड भी बढ़ रही है. उन स्किल्स पर काम करते रहने से ही आप अपने करियर को ऊंची उड़ान दे सकते हैं. वर्तमान में सबसे ज़्यादा डिमांड वाली स्किल्स में से एक है कोडिंग. खासकर कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में लगातार इससे जुड़ी नई नौकरियां पैदा हो रही हैं. ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोडिंग क्या है और इसमें कैसे सफल करियर बना सकते हैं.

बता दें कि कंप्यूटर की भाषा को कोडिंग कहते हैं. कोडिंग के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं. इसके लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग भाषाएं होती है. जैसे कि एचटीएमएल, जावा, सी++ अवं अन्य. छात्र अपनी क्षमता के अनुसार एक, दो या कई कोडिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं.

ऐसे सीखें कोडिंग

कोडिंग में करियर बनाने के लिए छात्र कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर सकते हैं. या फिर बीसीए या एमसीए जैसी कंप्यूटर डिग्री कर सकते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स अथवा लर्निंग वीडियोज देख कर भी आप इसे सीख सकते हैं.

कैसे बनाएं करियर

ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अथवा सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लिंक्डइन एवं अन्य जॉब प्लेटफॉर्म्स पर इसे लेकर लगातार वैकेंसी निकलती रहती हैं. इस क्षेत्र में करियर के लिए डिग्री ज़रूरी नहीं है. आपके पास स्किल है तो आप आसानी से इसमें एंट्री लेवल जॉब पा सकते हैं. वही इसमें सैलरी की बात करें तो शुरूआत में 3-5 लाख के पैकेज पर नौकरी मिलती है. जोकि बाद में एक्सपीरियंस और स्किल बढ़ने के साथ 10-20 लाख तक भी हो सकती है.

