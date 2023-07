Career in YouTube, How to earn money through YouTube: यूट्यूब आज केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह कमाई का भी बहुत अच्छा जरिया बन गया है. अगर आप यूट्यूब का सही इस्तेमाल करें तो घर बैठे लाखों-करोड़ों में कमाई कर सकते हैं. खास बात यह है कि कोई भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के यूट्यूब में अपना चैनल शुरू कर सकता है और अपने कंटेंट के माध्यम से पैसे कमा सकता है. बशर्ते आप का कंटेंट ओरिजिनल हो और अधिक से अधिक लोग उसे देखें. लेकिन लोगों के बीच कन्फ्यूजन होती है कि आखिर यूट्यूब से पैसे कमाते कैसे हैं और कितना पैसे मिलता है. हम आपको से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं.

बता दें कि यूट्यूब से पैसे कमाने के मुख्यतः तीन तरीक़े हैं. पहला है गूगल एडसेंस. आप अपने यूट्यूब चैनल को गूगल से मॉनेटाइज कर सकते हैं फिर गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं. जिससे आपके वीडियो पर विज्ञापन आने लगेगी और इसके आपको पैसे मिलने लगेंगे. जितने ज्यादा लोग वीडियो देखेंगे, उतने ज्यादा विज्ञापन आएंगे और उतनी ही आपकी इनकम होगी.

एफिलिएट मार्केटिंग

यूट्यूब से पैसे कमाने का दूसरा तरीक़ा है एफिलिएट मार्केटिंग. ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियों से एफिलिएट करके आप उनके प्रोडक्ट की लिंक अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं. जो भी उस लिंक से कोई भी सामान ख़रीदेगा, उसके आपको कमिशन मिलेंगे. इसके अलावा चैनल के लोकप्रिय हो जाने पर भी स्पॉन्सरशिप मिलने लगती है. जिसमें कोई भी ब्रांड आपको प्रमोशन के लिए पैसे देगा और आपको अपने वीडियो में उसे प्रमोट करना होगा.

कितने मिलते हैं पैसे

अब बहुत से लोगों के मन में सवाल रखता है कि आखिर यूट्यूब में वीडियो के पैसे कितने मिलते हैं. एक डेटा के मुताबिक़ अमेरिका में यूट्यूबर्स को तकरीबन हर महीने 3,70,000 रूपए कमा लेते हैं. औसतन वीडियो के 1000 व्यूज पर लगभग 1558 रूपए का भुगतान किया जाता है. लेकिन कमाई निर्भर करती है वीडियो में चलने वाले एड्स पर. अगर आपके वीडियो में ज्यादा व्यूज आए हैं, लेकिन एड कम चला है, तो लोगों ने उसे स्किप कर दिया है, तो आपकी कमाई कम होगी. वहीं अगर वीडियो के व्यूज कम भी हैं, लेकिन उन पर चलने वाले एड की कीमत ज्यादा है और ज्यादा लोगों ने देखा है, तो उसकी कमाई कहीं ज़्यादा होगी.

