ISRO Free Course: घर बैठे करें स्पेस की पढ़ाई, इसरो दे रहा है फ्री ऑनलाइन कोर्स का मौका​

ISRO, ISRO Free Course: अगर आपकी स्पेस (Space) में रुचि है यानी स्पेस की फील्ड में अपना करियर (Career In Space) बनाना चाहते हैं तो उससे जुड़ा कोई कोर्स कर सकते हैं. अगर आपके पास इन कोर्स से जुड़ी जानकारी नहीं है या आपको लगता है कि आप उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इसरो के फ्री कोर्स (ISRO Free Course) आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं. साल 2022 में https://www.iirs.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर इसरो के फ्री कोर्स के लिए रजिस्टर किया जा सकता है. कोर्स पूरा होते ही उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा (ISRO Free Course Registration).