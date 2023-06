नई दिल्ली (Career Options After IIT). आईआईटी.. एक ऐसा इंजीनियरिंग संस्थान, जो देश-विदेश में प्रसिद्ध है. इंजीनियरिंग करने का सपना देखना वाला हर स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेने के लिए ट्राई जरूर करता है (IIT Admission). इसके लिए दुनिया की दूसरी सबसे कठिन परीक्षा यानी दो चरणों वाली जेईई परीक्षा देनी पड़ती है.

जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड रिजल्ट में रैंक के आधार पर आईआईटी अलॉट किया जाता है (JEE Advanced Result). इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की क्रीमी लेयर ही आईआईटियन बनने का ख्वाब पूरा कर पाती है. लेकिन हर साल आईआईटी से पास होने वाले ये फ्रेशर्स आगे क्या करते हैं (Engineering Jobs)? क्या सब विदेश चले जाते हैं? सब लेखक बन जाते हैं? सब स्टार्टअप की तैयारी में जुट जाते हैं?

ज्यादा है विदेश जाने वालों का आंकड़ा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2009 से 2016 तक के टॉप 250 IIT स्टूडेंट्स पर स्टडी की गई थी. इसमें सामने आया कि 25 से 32 साल की उम्र तक के आईआईटियंस में से आधे से ज्यादा विदेशों में नौकरी कर रहे थे. 2009 से 2011 के बीच जेईई परीक्षा पास करने वाले 30 से 32 साल के ज्यादातर कैंडिडेट्स यूएस सेटल हो चुके हैं (Foreign Jobs For Indians).

ये कंपनियां होती हैं पहली पसंदइसी रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि करीब 40 से 50 प्रतिशत IITians बड़ी टेक कंपनियां जॉइन करते हैं. इसमें गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी कंपनियां टॉप प्रायोरिटी में शामिल होती हैं. इनमें से बहुत कम स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन का रुख करते हैं. सिर्फ 20% स्टूडेंट्स मास्टर्स करते हैं और 10% ही पोस्ट डॉक या प्रोफेसर बनने के लिए आगे की पढ़ाई करते हैं.

कहां से करते हैं मास्टर्स?

स्टडी के मुताबिक, 20 से 30 प्रतिशत आईआईटियंस हायर स्टडीज या जॉब के लिए विदेश जाना पसंद करते हैं (Study Abroad). वहीं करीब 10 प्रतिशत स्टूडेंट्स आगे की पढ़ाई यानी एमबीए या एमटेक डिग्री हासिल करने के लिए भारत में रहकर ही पढ़ाई करते हैं. इसके बाद करीब 60 प्रतिशत कैंडिडेट्स इंडिया में ही जॉब करने लगते हैं.

बढ़ गया स्टार्टअप का क्रेज

आईआईटी और आईआईएम से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स में स्टार्टअप का क्रेज बढ़ रहा है (What to do after IIT). अब स्टूडेंट्स किसी के अधीन होकर लाखों वाले पैकेज की नौकरी करने के बजाय अपने काम पर फोकस करते हैं. इसके साथ ही बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स राइटिंग के अपने पैशन को भी फुल टाइम काम के तौर पर कर रहे हैं (Startup India).

