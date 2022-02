Career Tips: रोमांच से भरपूर हैं ये क्षेत्र, नौकरी करने से पहले जानें जरूरी बातें

Career Tips, Adventurous Jobs: हर नौकरी का मिजाज दूसरे से अलग होता है (Jobs In India). लोग अपनी शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification), सहूलियत और अनुभव के आधार पर नौकरी करते हैं. हर कोई नौकरी में सेफ्टी को भी तरजीह देता है. भारत में कुछ जॉब्स को काफी रोमांचक यानी एडवेंचरस माना जाता है (Adventurous Jobs In India). पहले इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों में सिर्फ पुरुषों का दबदबा देखा जाता था, लेकिन अब वक्त के साथ महिलाएं भी इसमें अपना परचम लहरा रही हैं (Career For Women). जानिए, भारत की टॉप एडवेंचरस जॉब्स.