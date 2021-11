Career Tips: खूब चर्चा में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोजगार के भी मिलेंगे खूब मौके

Career Tips, Jobs In India, Artificial Intelligence Course: भारत में रोजगार के विकल्पों में काफी बदलाव आया है (Jobs In India). बीते कुछ सालों में करियर के लिहाज से कई क्षेत्रों में विकास हुआ है (Career Options). अगर बात आईटी सेक्टर की करें तो इसमें भी रोजगार के कई नए मौके उभरे हैं (IT Jobs). इन दिनों पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence Jobs) सेक्टर में नौकरियों की डिमांड काफी बढ़ी है. जानिए, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स (Artificial Intelligence Course) और भविष्य में इसकी संभावनाएं (Career Scope). इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में इसका वर्चस्व बढ़ता जाएगा.