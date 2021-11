Career Tips: आर्ट्स के छात्र हैं तो 12वीं के बाद करें ये कोर्स, नौकरियां भी मिलेंगी बेशुमार

Career Tips, Career Options After 12th, Arts Career Options: कई छात्र 12वीं में आर्ट्स यानी कला स्ट्रीम (Arts Subjects) लेने का मन बनाते हैं मगर उसमें करियर ऑप्शन को लेकर बहुत निश्चित नहीं होते हैं (Arts Career Options). अगर आप कक्षा 11वीं में आर्ट्स लेना चाहते हैं तो करियर के लिहाज से यह एक अच्छा फैसला हो सकता है. दरअसल, अब आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई करने वालों के लिए बीए (BA Course), एमए (MA Course) जैसे ट्रडिशनल कोर्स करने के अलावा भी कई बेहतरीन मौके हैं. ये नए करियर ऑप्शन आपको रोजगार के खास अवसर प्रदान करेंगे (Jobs In India).