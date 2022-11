Career Tips: क्या आपको ड्रॉइंग करना पसंद है? अब इसी में बनाएं करियर, जानें फीस और कोर्स की डिटेल्स

नई दिल्ली (Career Tips, Career In Drawing). कुछ बच्चों का ड्रॉइंग में हाथ बहुत सधा हुआ होता है. वह किसी भी चीज का स्केच आसानी से तैयार कर लेते हैं. हालांकि बचपन से ही उनसे इसे हॉबी के तौर पर ही रखने को कहा जाता है. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अगर आपकी ड्रॉइंग में रुचि है तो आप इसी में अपना करियर बना सकते हैं.

ड्रॉइंग में सर्टिफिकेट कोर्स करके अपनी हॉबी को करियर बनाना आसान हो गया है (Certificate Course In Drawing). इसके लिए आप ड्रॉइंग में सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं. जानिए ड्रॉइंग कोर्स की फीस (Drawing Course Fees), ड्यूरेशन और भविष्य में इसका करियर स्कोप (Career Scope In Drawing).

ड्रॉइंग कोर्स के लिए योग्यता और ड्यूरेशन

10वीं और 12वीं पास करने के बाद सर्टिफिकेट कोर्स इन ड्रॉइंग में दाखिला ले सकते हैं (Career Options After 12th). यह कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों मीडियम से कर सकते हैं. ऑफलाइन कोर्स के लिए 3 महीने से एक साल का समय तक का समय लगता है. वहीं, ऑनलाइन कोर्स कुछ घंटे से लेकर 1 साल तक में कर सकते हैं.

मुफ्त में भी कर सकते हैं ड्रॉइंग कोर्स

ड्रॉइंग सर्टिफिकेट कोर्स की ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यमों की फीस अलग-अलग होती है (Drawing Certificate Course Fees). कुछ इंस्टिट्यूट यह कोर्स मुफ्त में भी करवाते हैं. वहीं, कुछ संस्थानों में इसकी फीस 500 रुपए तक होती है. वहीं, ऑफलाइन कोर्स की फीस 4 हजार रुपए से 50 हजार रुपए तक हो सकती है.

यहां बनाएं करियर

ड्रॉइंग में सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद इन क्षेत्रों में करियर बनाया जा सकता है (Career Scope In Drawing). ये सभी करियर काफी ट्रेंड में हैं (Trending Career Options).1- टीचिंग2- पेंटर

3- कॉमिक आर्टिस्ट4- आर्ट डायरेक्टर5- मुरलिस्ट6- विजिटिंग आर्टिस्ट7- कमर्शियल आर्टिस्ट8- पेंटिंग इंजीनियर

