Career Tips: ड्रॉइंग-पेंटिंग में रुचि है तो इसी में बना लें करियर, जानिए कोर्स और स्कोप

नई दिल्ली (Career Tips, Career In Fine Arts). कुछ लोगों का ड्रॉइंग (Drawing) और पेंटिंग (Painting) जैसी फाइन आर्ट्स की तरफ काफी रुझान होता है (Fine Arts). लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि वे इसी क्षेत्र में अपना करियर कैसे बना सकते हैं (Career Scope). आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्र सरकार युवाओं के इस कौशल को नई दिशा देने के क्षेत्र में काम कर रही है. अगर आप भी फाइन आर्ट्स में करियर (Career In Fine Arts) की संभावनाएं ढूंढ रहे हैं तो यह आर्टिकल खास आपके लिए है (Career Options After 12th).

इन दिनों लोग प्रोफेशन के साथ ही पैशन पर भी काफी फोकस करने लगे हैं. कुछ लोग तो अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन भी बना लेते हैं. अगर आपकी ड्रॉइंग और पेंटिंग में खास रुचि है तो आप भी इसी में अपना करियर बनाने के बारे में सोच सकते हैं (Career In Fine Arts). इसके लिए आपके पास फाइन आर्ट्स में करियर स्कोप (Career Scope) व भविष्य की संभावनाओं की जानकारी जरूर होनी चाहिए.

4 साल के कोर्स से करें शुरुआत

बैचलर ऑफ फाइन आर्ट कोर्स (Bachelor Of Fine Arts) 12वीं के बाद कर सकते हैं (Career Options After 12th). ज्यादातर शैक्षणिक संस्थानों में बीएफए चार सालों का कोर्स होता है (BFA Course). शुरुआती सालों में विजुअल आर्ट (Visual Art) के सभी विषयों की जानकारी दी जाती है लेकिन आखिरी साल में स्पेशलाइजेशन के तौर पर एक विषय चुनना होता है.

इन स्किल्स की है जरूरत

फाइन आर्ट्स में करियर बनाने के लिए कल्पनाशीलता और क्रिएटिविटी जैसी स्किल की बेसिक जानकारी जरूरी है (Career In Fine Arts). इसके अलावा थिंकिंग पावर और ड्राइंग, पेंटिंग, स्‍केचिंग की अच्छी समझ होना भी जरूरी है. इस फील्ड में अपनी जगह बनाने के लिए नए-नए एक्सपेरिमेंट करते रहना जरूरी है, जिससे कला का अधिक विकास हो सके.

इन क्षेत्रों में बना सकते हैं करियर

इस कोर्स को करने के बाद पेंटर, क्राफ्ट आर्टिस्ट, विजुअलाइजेशन प्रोफेशनल, इलस्ट्रेटर, डिजिटल डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, आर्ट प्रोफेशनल, आर्ट डायरेक्टर, आर्ट कंजर्वेटर, आर्ट रीस्टोरेशन स्पेशलिस्ट, कॉमिक आर्टिस्ट, इंटीरियर डिजाइनर जॉब प्रोफाइल में अपना करियर बना सकते हैं. कौशल विकास योजना जैसे स्कीम इन्हें बढ़ावा देने का काम कर रही हैं.