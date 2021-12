Career Tips: मनोविज्ञान के क्षेत्र में बनाएं करियर, इन कोर्स से मिलेंगे खास अवसर

नई दिल्ली (Career Tips, Psychology Courses). मनोविज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है (Career In Psychology), जिसमें हर उम्र के लोगों के लिए करियर की अपार संभावनाएं हैं (Career Options). इसमें विशेषज्ञता हासिल करके आप लोगों का मन और व्यवहार समझ सकते हैं. इसमें मानव मन और मस्तिष्क से जुड़ी कई चीजों का अध्ययन किया जाता है (How To Read Mind). मस्तिष्क तनाव में कैसे काम करता है, यह कोई भाषा कैसे सीखता है, तथ्यों को कैसे याद रखता है या किसी भी तरह की मानसिक बीमारी इसके काम करने के तरीके को कैसे प्रभावित कर सकती है जैसी चीजें इसमें प्रमुखता से शामिल हैं.

इस सेक्‍टर में विशेषज्ञता और रुचि के आधार पर करियर बनाने के कई विकल्प मौजूद हैं (Career In Psychology). मनोविज्ञान का कोर्स करने के बाद पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सोशल वर्क, थेरेपी एंड काउंसलिंग जैसे कई सेक्‍टर में करियर बनाया जा सकता है (Psychologist Career). इसके अलावा मीडिया और अन्य क्रिएटिव फील्‍ड में भी मनोविज्ञान स्नातकों के लिए कई ऑप्शन हैं.

मनोविज्ञान में करियर ऑप्शन

मनोविज्ञान का क्षेत्र काफी विस्तृत है (Career In Psychology). इसमें करियर बनाने के लिए आपको अपने हुनर और योग्यता के साथ ही अपने पैशन को भी समझना होगा (Psychologist Career). आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें करियर बनाने के बाद खुद को कहां देखते हैं. उसी हिसाब से सही कोर्स चुनने में मदद मिल सकेगी (Psychology Courses).

1. चार्टर्ड मनोवैज्ञानिक (Chartered Psychologist)

चार्टर्ड मनोवैज्ञानिक के तौर पर व्यावसायिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, खेल और मानसिक स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है. इसमें हर तरह के लोगों के साथ काम किया जा सकता है. इसके अंतर्गत कुछ मनोवैज्ञानिक मुद्दों पर बेहतर ढंग से समझने और सलाह देने के लिए व्यवहार, विचारों और भावनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं. हालांकि अगर आप मनोचिकित्सक बनना चाहते हैं तो इसके लिए मेडिकल डिग्री हासिल करने की जरूरत होगी.

2. मनोचिकित्सक (Psychotherapist Career)

मनोचिकित्सक के तौर पर व्यक्तियों, जोड़ों, समूहों या परिवारों के साथ काम करना पड़ता है. ये क्लाइंट्स को भावनात्मक और रिश्ते से संबंधित मुद्दों सहित मनोवैज्ञानिक परेशानियों को दूर करने में मदद करते हैं.

3. समाज सेवा का भी है अवसर (Social Worker Jobs)

सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ऐसे लोगों की स्थितियों में सुधार लाने के लिए काम करना होगा, जो अपने जीवन में कठिन दौर से गुजर रहे हैं. इसमें क्लाइंट के तौर पर बच्चे, बुजुर्ग, अपराधी, विकलांग, दुर्व्यवहार का शिकार लोग तक शामिल हो सकते हैं. सामाजिक कार्यकर्ता स्कूलों, घरों, अस्पतालों या अन्य सार्वजनिक एजेंसियों में काम कर सकते हैं.

4. मीडिया और विज्ञापन में करियर (Media And Advertising Careers)

मनोविज्ञान डिग्री होल्‍डर के लिए मीडिया में भी करियर का विकल्प है. मनोविज्ञान में स्नातक करने वाले लोग मानव व्यवहार को लेकर कंपनी के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बता सकते हैं. साथ ही समस्याओं का विश्लेषण करने, ध्यान से सुनने, प्रतिक्रिया देने और सहानुभूति के साथ कार्य करने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं. इस वजह से प्रबंधन, उत्पादन, शेड्यूलिंग और लेखन सहित सभी विभागों में मनोविज्ञान स्नातकों की मांग होती है.