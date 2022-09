Career Tips: ग्रेजुएशन के बाद इस सेक्टर में बनाएं करियर, कुछ सालों में बढ़ जाएगी डिमांड

नई दिल्ली (Career Tips, Public Health Care Course). सेहत के प्रति लोगों की बढ़ती सावधानी के साथ ही पब्लिक हेल्थ में प्रोफेशनल्स की मांग भी तेजी से बढ़ती जा रही है. पब्लिक हेल्थ कोर्स को स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खास तरह से डिजाइन किया गया है. ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र पब्लिक हेल्थ में अपना करियर बना सकते हैं.

भारत में सेहत के प्रति बढ़ती लोगों की जागरूकता के कारण इस कोर्स और इस क्षेत्र में प्रोफेशनल की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है (Public Health Professional). जानिए पब्लिक हेल्थ सेक्टर में करियर की संभावनाएं (Career In Public Health Care Course), नौकरी के अवसर (Jobs In India) और सैलरी की डिटेल्स.

पब्लिक हेल्थ कोर्स में क्या है?

ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टूडेंट्स मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ (एमपीएच) का कोर्स कर सकते हैं. भारत के कई सरकारी और निजी संस्थानों में एमपीएच कोर्स उपलब्ध है (Public Health Care Course). मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोर्स की अवधि 2 सालों की है, जिसे 4 सेमेस्टर में बांटा गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है.

पब्लिक हेल्थ कोर्स का सिलेबस

एमपीएच कोर्स में आम जनता के स्वास्थ्य के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के बारे में बताया जाता है. 2 साल के कोर्स में स्टूडेंट्स को समाज को बीमारियों से बचाने के लिए किस तरह से जानकारी दी जाती है, इसके बार में पढ़ाया जाता है. साथ ही किन चीजों से किस तरह की बीमारियों का खतरा हो सकता है, इसके बारे में भी बताया जाता है (Public Health Course Syllabus).

पब्लिक हेल्थ में नौकरी के विकल्प

पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद कई निजी और सरकारी संस्थानों में काम करने का विकल्प मिलता है. पब्लिक हेल्थ के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर सकते हैं. इस कोर्स को करने के बाद उम्मीदवार प्राइवेट अस्पताल, एनजीओ व अन्य हेल्थ सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं. देश के अलावा विदेशी कंपनियां भी पब्लिक हेल्थ में प्रोफेशनल को हायर करती हैं.

पब्लिक हेल्थ कोर्स करने के लिए जरूरी योग्यता

इस कोर्स को करने के लिए उम्मीदवार के पास एमबीबीएस (MBBS), बीडीएस (BDS), बीपीटी (BPT), नर्सिंग (Nursing Course) में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से यूजी की डिग्री होना अनिवार्य है (Public Health Care Course Eligibility). यह कोर्स करने के लिए ग्रेजुएशन में उम्मीदवार के पास न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना जरूरी है.

पब्लिक हेल्थ सेक्टर में कितनी सैलरी मिलेगी?

किसी भी कोर्स को करने के बाद सैलरी कार्य और संस्थान पर निर्भर करती है. पब्लिक हेल्थ कोर्स करने के बाद किसी बड़े निजी अस्पताल या एनजीओ के साथ काम करने पर 40 से 50 हजार रुपये प्रतिमाह कमाने का अवसर मिलता है. वहीं, सरकारी संस्थान 70 से 80 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन देते हैं. विदेशी संस्थान में सैलरी लाखों में हो सकती है (Public Health Care Salary).

