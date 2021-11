Career Tips: ये हैं दुनिया के सबसे हिट कोर्स, इनमें बना सकते हैं शानदार करियर

नई दिल्ली (Career Tips, Career Options After 12th). आज-कल हर छात्र इस तरह के कोर्स करना चाहता है, जिससे उन्हें भविष्य में रोजगार (Employment News) के बेहतर अवसर हासिल हो सकें. कई छात्र ऐसे भी हैं, जो आगे जाकर विदेश में नौकरी करना चाहते हैं (Abroad Jobs). ऐसे में उन्हें इस तरह के करियर ऑप्शन का चयन करना चाहिए, जिनसे उन्हें आगे भी मदद मिल सके (Career Options After 12th). जानिए कुछ ऐसे टॉप कोर्स के बारे में, जिनका भविष्य पूरी दुनिया में है (Top Courses After 12th).

इन दिनों हर क्षेत्र में कॉम्पिटीशन (Competition) बढ़ता जा रहा है. देश-विदेश में नए-नए कोर्स और जॉब ऑप्शंस की भरमार होती जा रही है (Job Options After 12th). अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए जरूरी है कि कोई ट्रेंडिंग (Trending Courses) या एवरग्रीन कोर्स (Evergreen Courses) किया जाए. हमारे सामने ऐसे कई करियर ऑप्शन हैं, जिनसे भविष्य में लाखों-करोड़ों के पैकेज पर नौकरी की जा सकती है. ये हैं कुछ सदाबहार और टॉप कोर्स, जिन्हें करने के बाद आपकी जिंदगी संवर जाएगी (Top Courses After 12th).

इंजीनियरिंग में बनाएं करियर

जो छात्र इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके पास टैक्टिकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स और विश्लेषणात्मक स्किल्स होना जरूरी है. इसके अलावा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होनी चाहिए. एक स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए 12वीं में साइंस विषय होना अनिवार्य है. इसके बाद ही इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन मिल सकता है (Career In Engineering).

मुश्किल लेकिन सदाबहार है चार्टर्ड अकाउंटेंसी

चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी काफी ज्यादा होती है, लेकिन इस कोर्स को करना उतना ही मुश्किल होता है. इस कोर्स को दुनिया के सबसे मुश्किल कोर्स में गिना जाता है. बैलेंस शीट के मिलान से लेकर यह सुनिश्चित करने तक कि अकाउंट नोटबुक एरर-फ्री है या नहीं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ काफी मुश्किल होती है (Chartered Accountant Course).

हमेशा हिट है मेडिकल फील्ड

मेडिकल साइंस कोर्स (Medical Science Courses) दुनिया के सबसे कठिन कोर्स की लिस्ट में शामिल हैं. इस कोर्स के लिए भारतीय छात्रों का NEET परीक्षा के लिए योग्य होना जरूरी है. इस कोर्स को पूरा करने में काफी समय लगता है. मेडिकल स्टूडेंट के पास थ्योरी के साथ ही प्रैक्टिकल ज्ञान होना भी जरूरी है.

आर्किटेक्चर में है सुनहरा भविष्य

आर्किटेक्चर कोर्स भले ही सुनने में आसान लगता हो, लेकिन यह काफी मुश्किल माना जाता है (Architecture Course). इसमें बायोडीग्रेडेबल कंटेंट और प्रोसेस का इस्तेमाल करने के लिए तेज दिमाग की जरूरत होती है. इसमें करियर ग्रोथ के काफी अच्छे अवसर हैं.