Career Tips: 12वीं के बाद करें इन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, चमक उठेगा करियर

नई दिल्ली (Career Tips, Career Options After 12th). कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा (Class 12th Board Exam) के साथ ही स्कूल लाइफ खत्म हो जाती है. इसके बाद अपने करियर को लेकर ज्यादा टेंशन होना स्वाभाविक होता है (Career Tips). 12वीं के बाद सही करियर ऑप्शन चुनना आसान नहीं होता है (Career Options After 12th). इसमें कई तरह की बातों का ख्याल रखना चाहिए. 12वीं के बाद विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन के लिए कई तरह के एंट्रेंस एग्जाम (Entrance Exam After 12th) आयोजित करवाए जाते हैं.

अगर आप बेस्ट करियर ऑप्शन सेलेक्ट करने को लेकर जरा भी स्ट्रेस में हैं तो किसी करियर काउंसलर की मदद ले सकते हैं (Career Options After 12th). 12वीं के बाद सही करियर ऑप्शन चुनते समय भविष्य में उसकी संभावनाओं के बारे में भी सोचकर चलना चाहिए. कहीं ऐसा न हो कि आपका एक फैसला आपकी लाइफ के लिए गलत साबित हो जाए. इंजीनियरिंग या मेडिकल की फील्ड में करियर बनाने के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है.

12वीं पास छात्र दे सकते हैं ये एंट्रेंस एग्जाम

भारतीय छात्र 12वीं में मुख्य तौर पर आर्ट, साइंस, मैथ या कॉमर्स स्ट्रीम से बोर्ड परीक्षा (Board Exams 2022) देते हैं. इसके बाद वे अपनी रुचि और भविष्य को ध्यान में रखते हुए कॉलेज की पढ़ाई के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन का चयन करते हैं (Career Options After 12th). जानिए 12वीं पास छात्र कौन से एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं (Entrance Exam After 12th).

मेडिकल लाइन के लिए दें ये परीक्षा

ज्यादातर बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं. मेडिकल लाइन में करियर बनाने यानी डॉक्टर बनने के लिए देश में नेशनल लेवल पर NEET एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से MBBS, BDS और AYUSH कोर्स में एडमिशन मिलता है (How To Become Doctor). ये हैं मेडिकल लाइन से संबंधित कुछ प्रमुख एंट्रेंस एग्जाम (Medical Entrance Exam)-1- ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS)2- नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET)3- ऑल इंडिया प्री-मेडिकल/ प्री-डेंटल एंट्रेंस एग्जाम (AIPMT)4- ऑल इंडिया प्री-वेटरनरी टेस्ट (AIPVT)5- UP कंबाइंड मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट (UPCMET)6- क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर/ लुधियाना (CMC, वेल्लोर/ लुधियाना)7- जवाहरलाल इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (JIPMER)8- मणिपाल यूनिवर्सिटी – MBBS/ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी – MBBS9- बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी (MBBS)10- महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (MGIMS – वर्धा)

इंजीनियर बनने के लिए प्रमुख परीक्षाएं

इंजीनियर बनने के लिए आमतौर पर छात्र बीटेक करते हैं. कुछ छात्र एमटेक यानी मास्टर्स की डिग्री भी हासिल करते हैं. ये हैं इंजीनियरिंग की फील्ड में के प्रमुख एंट्रेंस एग्जाम (Engineering Entrance Exam)-1- जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE) मेन2- JEE एडवांस्ड3- BITSAT, पिलानी/ गोवा/ हैदराबाद कैंपस4- VIT यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम (VITEEE)5- इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (IPU CET)6- कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेज ऑफ कर्नाटक (COMED)7- अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम (AMUEEE)