Career Tips: हिस्ट्री की डिग्री दिलाएगी शानदार नौकरी, जानिए बेस्ट करियर ऑप्शन

Career Tips, History Jobs: अगर आपने 12वीं के बाद हिस्ट्री यानी इतिहास में ग्रेजुएशन (Graduation In History) या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है तो आपके पास करियर के कई शानदार मौके हैं (Career Options After History Degree). अपने देश का गौरवपूर्ण इतिहास जानकर आप सरकारी (Sarkari Naukri) व गैर सरकारी विभागों में नौकरी कर सकते हैं. न्यू इंडिया (New India Jobs) में इतिहास की डिग्री रखने वालों को ब्रॉडकास्ट मीडिया में भी बेहतरीन नौकरी मिल सकती है (Media Jobs). जानिए इतिहास में डिग्री हासिल करने वालों के लिए करियर में क्या खास मौके हैं (History Career Options).