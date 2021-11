Career Tips: इन क्षेत्रों में बनाएं करियर, कोरोना काल के बाद से बढ़ गई है डिमांड

Career Tips, Jobs In India: साल 2020 में फैले कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus In India) ने देश-दुनिया का हाल बदलकर रख दिया है. पढ़ाई और परीक्षाओं से लेकर नौकरी करने तक का तरीका काफी हद तक बदल गया है (Job Options In India). लेकिन इस बीच कई नए या ऑफबीट करियर ऑप्शंस (Offbeat Career Options) की डिमांड बढ़ गई है. अगर आप भी भारत में रोजगार (Jobs In India) के मौके तलाश रहे हैं तो इन जॉब सेक्टर्स (Job Sector) में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं. फिलहाल ये करियर ऑप्शन (Career Options In Demand) लंबे समय तक डिमांड में बने रहेंगे.