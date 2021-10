Career Tips: इस कोर्स से मिलेगी फिल्मी दुनिया में एंट्री, जानिए कितनी होगी कमाई

नई दिल्ली (Career Tips, Filmmaking Jobs, Jobs In India). फिल्में हमारे जीवन यानी समाज का आईना होती हैं. किसी भी फिल्म को बनाने में सिर्फ एक्टर या एक्ट्रेस का योगदान ही काफी नहीं होता है (Filmmaking). इसके पीछे राइटर, डायरेक्टर, सिंगर, म्यूजिशियन, टेक्नीशियन, स्पॉट बॉयज आदि की पूरी टीम शामिल होती है. एक फिल्ममेकर फिल्म का विजन तैयार करता है, फिर उसी के हिसाब से टीम को कास्ट करके आगे की प्लानिंग बनाता है. फिल्ममेकिंग कोर्स (Filmmaking Course) करके आप भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं (Filmmaker Kaise Bane).

एक फिल्ममेकर का काम होता है अपनी क्रिएटिव स्किल से फिल्म या किसी भी चीज को एक नया आयाम देना. जरूरत पड़ने पर फिल्ममेकर राइटर का काम भी करता है. एक्टर के किसी सीन में फंस जाने पर भी डायरेक्टर ही उसे बाहर निकालता है (Filmmaker Jobs).

फिल्ममेकर कैसे बनें?

फिल्ममेकर बनने के लिए किसी खास योग्यता की जरूरत नहीं होती है (Filmmaker Kaise Bane). इसके लिए फिल्ममेकिंग से जुड़ी जरूरी बातें पता होनी चाहिए. भारत के कई इंस्टिट्यूट में फिल्ममेकिंग कोर्स कराए जाते हैं (Filmmaking Course). यह कोर्स करने के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर करियर की शुरुआत की जा सकती है (Assistant Director Jobs).

भारत में चर्चित हैं ये फिल्ममेकिंग कोर्स

अगर आपकी इस क्षेत्र में रुचि है तो आप फिल्ममेकिंग से जुड़े ये कोर्स कर सकते हैं (Filmmaking Course). डिप्लोमा के साथ ही आपके अंदर क्रिएटिव स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी है. जानिए, किन कोर्स की मदद से आप इस क्षेत्र में अपना रुतबा हासिल कर सकते हैं.– बीए (BA) डायरेक्शन– एडवांस्ड डिप्लोमा इन फिल्म डायरेक्शन (Advanced Diploma in Film Direction)– सर्टिफिकेट कोर्स इन फिल्म डायरेक्शन (Certificate Course in Film Direction)– पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिल्म डायरेक्शन (Post Graduate Diploma in Film Direction)– फिल्म डायरेक्शन (Film Direction)– प्रोसेसिंग एंड प्रिंटिंग (Processing And Printing)– फिल्म्स फॉर मोशन पिक्चर (Films For Motion Picture)– शूटिंग फॉर्मेट (Shooting Format)– डिजिटल फिल्ममेकिंग के प्रकार– मास कम्युनिकेशन (Mass Communication)

फिल्ममेकर को मिलती है इतनी सैलरी

फिल्ममेकर की सैलरी किसी नौकरी वाली सैलरी की तरह फिक्स नहीं होती है (Filmmaker Salary). यह प्रोजेक्ट पर निर्भर करती है. बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म होगी तो सैलरी भी उसी हिसाब से होगी. फिल्ममेकर की अर्निंग अनुभव के साथ बढ़ती जाती है.