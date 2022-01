Career Tips: किसी भी परीक्षा में बन जाएंगे टॉपर, दिमाग में रखें ये बातें

नई दिल्ली (Career Tips, Exam Tips). जनवरी 2022 की शुरुआत के साथ ही कई परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया जा चुका है (Exams In 2022). दो साल से कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पा रही थीं. इसलिए इस साल हर तरह की परीक्षा के आयोजन की उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है. अगले कुछ महीनों में बोर्ड परीक्षा 2022 (Board Exams 2022) और प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होना है (Entrance Exams 2022). अगर आप भी इनमें से किसी भी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो जानिए कुछ एग्जाम टिप्स (Exam Tips), जिनकी मदद से आप उसमें टॉप कर सकें (Exam Preparation Tips).

हर किसी का ख्वाब होता है कि वह परीक्षा में टॉप करे (How To Become Topper). इसके लिए सभी जमकर मेहनत भी करते हैं. बस सभी की मेहनत का तरीका और जज्बा अलग होता है, जिसका असर उनके रिजल्ट पर भी नजर आता है (Exam Preparation Tips). किसी भी एग्जाम में शामिल होने से पहले जानिए कुछ ऐसे टिप्स (Exam Tips), जिनकी मदद से आप उसे आसानी से क्रैक करके अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं.

1. सबसे पहले चेक करें सिलेबस

बात सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की हो (CBSE Board Exam 2022), सीआईएससीई बोर्ड की (CISCE Board Exam 2022), राज्य बोर्ड की, यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) की या एनटीए द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं की, सभी का सिलेबस परीक्षा से काफी पहले जारी कर दिया जाता है. ऐसे में परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले अपना सिलेबस जरूर चेक कर लें (Exam Syllabus).

2. पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम

परीक्षा का सिलेबस चेक करने के बाद प्रवेश परीक्षा (Entrance Exam) के एग्जाम पैटर्न, प्रश्नों के प्रकार, मार्किंग स्कीम, प्रश्नों की वेटेज आदि की जानकारी जुटा लें. इससे आपको परीक्षा की तैयारी शुरू करते समय काफी मदद मिलेगी.

ये भी पढ़ें:

UPTET 2021: सीएम योगी ने दिए निर्देश, UPTET परीक्षा केंद्रों पर रखना होगा इन बातों का ख्यालCareer Tips: 12वीं के बाद करें पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई, कुछ ही सालों में चमक उठेगा करियर

3. चेक करें अपनी किताबें और नोट्स

किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले अपनी किताबें और बाकी स्टडी मटीरियल इकट्ठा कर लें. साथ ही पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करके रखें.

4. समय पर क्लियर करें डाउट्स

अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले सिलेबस को लेकर सभी डाउट क्लियर कर लें. इससे आपको अपनी गलतियों या कमियों को सुधारने का पूरा वक्त मिल सकेगा.