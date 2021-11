Career Tips: एग्जिबिशन डिजाइनिंग में बनाएं करियर, लाखों में हो जाएगी सैलरी

नई दिल्ली (Career Tips, Exhibition Design Course). देश में अब ऑफबीट करियर ऑप्शन (Offbeat Career Options) का चलन काफी बढ़ गया है. ज्यादातर छात्र स्कूल-कॉलेज खत्म होते ही स्किल बेस्ड जॉब (Skill Based Jobs) ढूंढने लगते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं, जिसमें उनका पैशन भी शामिल हो. अगर आप डिजाइनिंग से जुड़ा कोई कोर्स (Designing Course) करना चाहते हैं लेकिन फैशन डिजाइनिंग (Fashion Designing Course), शू डिजाइनिंग (Shoe Designing Course) या इवेंट मैनेजमेंट (Event Management Course) से हटकर कुछ करने के मूड में हैं तो एग्जिबिशन डिजाइनिंग बहुत अच्छा विकल्प साबित होगा (Exhibition Design Course).

देश के सभी छोटे-बड़े शहरों में हर महीने कई तरह की एग्जिबिशन ऑर्गनाइज की जाती हैं. त्योहारों के टाइम पर ये एग्जिबिशन बढ़ जाती हैं. अब इनमें भी करियर के विकल्प नजर आने लगे हैं. बड़े-बड़े होटल या ब्रांड अपने यहां एग्जिबिशन ऑर्गनाइज कराने के लिए एक्सपर्ट को उतने समय के लिए प्रोजेक्ट बेसिस पर हायर कर लेती हैं. अगर आप चाहें तो एग्जिबिशन डिजाइन कोर्स (Exhibition Design Course) कर सकते हैं.

क्या है एग्जिबिशन डिजाइनर का काम?

आर्ट गैलरी, मार्केट प्लेस, मेलों, एक्सपो आदि में लगने वाली एग्जिबिशन को डिजाइन (Exhibition Design) करने का काम एग्जिबिशन डिजाइनर करते हैं. डिजाइनर का काम एग्जिबिशन के पहले प्लानिंग करना, बजट बनाना, टीमों के साथ कोऑर्डिनेशन करना भी है (Exhibition Design Concept).

इन पर होती है पूरे इवेंट की जिम्मेदारी

स्टॉल लगवाने से लेकर एग्जिबिशिन का टाइम सेलेक्ट करना, प्रचार-प्रसार, कंपनियों को आमंत्रण, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि की व्यवस्था करना भी एग्जिबिशन मैनेजमेंट के जिम्मे होता है. क्लाइंट की जरूरतों को समझने के बाद एग्जिबिशन डिजाइनर कंप्यूटर की मदद से ड्रॉइंग और स्केल मॉडल का इस्तेमाल करके डिजाइन तैयार करता है.

यहां हैं रोजगार के अवसर

इवेंट मैनेजमेंट (Event Management) कंपनियां और इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनियां एग्जिबिशन डिजाइनरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं (Jobs In India).

लाखों में मिलेगी सैलरी

अनुभवी और क्रिएटिव एग्जिबिशन डिजाइनर को 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष सैलरी मिल सकती है. साथ ही कई ऐसे इंटीरियर डिजाइनर हैं, जो अपनी प्राइवेट कंपनी चलाते हैं (Exhibition Designer Salary).