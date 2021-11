Interview Tips: हर इंटरव्यू में पूछा जाता है ये सवाल, ऐसे तैयार करें इसका जवाब

नई दिल्ली (Career Tips, Interview Tips). किसी भी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू (Job Interview Tips) पहली सीढ़ी होती है. कई बार इंटरव्यू में जमे इंप्रेशन के बलबूते ही कंपनी में लंबे समय तक आपको जज किया जाता है. सिर्फ यही नहीं, अगर आप अपने इंटरव्यू के लिए अच्छी तैयारी करके गए हैं तो हो सकता है कि आपने जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है (Job Profile), आपको उससे भी बेहतर प्रोफाइल पर हायर कर लिया जाए (How To Find Job). इसलिए हर जॉब इंटरव्यू को बहुत गंभीरता से लें और उसकी तैयारी में समय दें (How To Prepare For Interview).

करियर के हर पड़ाव पर आगे बढ़ते रहने के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है (Interview Process). इन दिनों इंटरव्यू प्रोसेस में बहुत बदलाव आ चुका है (Interview Types). लेकिन इंटरव्यू के कॉमन सवाल अब भी वही हैं, जो कई सालों से पूछे जा रहे हैं (Frequently Asked Questions). अगर आप भी किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इस खास सवाल की तैयारी अच्छी तरह से कर लें (How To Prepare For Interview).

प्रश्न – अपने बारे में कुछ बताएं.

जवाब- मुझे लिखना और पढ़ना पसंद है. भविष्य में एक प्रसिद्ध लेखक बनना चाहती हूं. मैं कानपुर की रहने वाली हूं. आपकी कंपनी में काम करना चाहती हूं क्योंंकि यह एक नामी ब्रांड है (Tell Us Something About Yourself).ज्यादातर युवा आमतौर पर ऊपर लिखा हुआ उत्तर देते हैं. अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं. ध्यान रखिए कि यही वह सवाल है, जिसके आधार पर आपका सेलेक्शन या रिजेक्शन हो सकता है. इसलिए इसकी तैयारी बेहतर तरीके से करके जाएं.

ऐसे तैयार करें अपना जवाब

– अपने जवाब को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में बांट लें.– सबसे पहले अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं. इसमें एजुकेशन लेवल, स्कूल-कॉलेज के साथ ही खास प्रोजेक्ट के बारे में भी बता सकते हैं.– फिर अपने अनुभव के बारे में बताएं, जिससे इंटरव्यूवर को लगे कि आप इस नौकरी के लिए बिल्कुल सही उम्मीदवार हैं.– अब अपनी योजनाओं के बारे में बताएं. साथ ही इंटरव्यूवर को ये अहसास दिलाएं कि आप भविष्य को लेकर कितने दूरदर्शी हैं.