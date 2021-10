Career Tips: नौकरी या कॉलेज में एडमिशन के लिए जरूरी है ग्रुप डिस्कशन, तैयार कर लें ये टॉपिक

नई दिल्ली (Career Tips, GD Topics). आज के दौर में बात चाहे नौकरी की हो (Jobs In India), कॉलेज में एडमिशन की या किसी प्रतियोगी परीक्षा की, कैंडिडेट का चयन उनकी योग्यता के साथ ही उनकी पर्सनालिटी, लैंग्वेज स्किल और कम्युनिकेशन स्किल के आधार पर होता है (Interview Tips). अब ग्रुप डिस्कशन (Group Discussion Topics) चयन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन चुका है. ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से उम्मीदवार के ज्ञान के साथ-साथ उनकी बातचीत का स्टाइल और तथ्यों को पेश करने की क्षमता का भी अंदाजा लग जाता है.

अगर आप जल्द ही अपनी डिग्री पूरी करने वाले हैं और कॉलेज की प्लेसमेंट (College Placement) यानी चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले हैं तो ग्रुप डिस्कशन की तैयारी भी शुरू कर दें. इसके लिए हम आपको कुछ टॉपिक्स (GD Topics) बता रहे हैं, जो आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं.

ग्रुप डिस्कशन के फायदे

ज्यादातर कॉलेज और कंपनी कैंडिडेट का आकलन योग्यता के अलावा अन्य स्किल्स के आधार पर भी करती हैं. इसमें ग्रुप डिस्कशन (Group Discussion Skills) की मदद से उन्हें बहुत चीजों का अंदाजा लग जाता है. इससे कम्युनिकेशन स्किल्स (Communication Skills) के साथ ही यह भी समझ में आ जाता है कि कैंडिडेट टीम भावना के साथ काम कर पाएगा या नहीं.

ग्रुप डिस्कशन में काम आएंगे ये टॉपिक

साल 2021-22 में होने वाले ग्रुप डिस्कशन में ये टॉपिक पूछे जा सकते हैं-– भारत में नई शिक्षा नीति 2020 (New Education Policy)– ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार कैसे पैदा करें?– ओपन बुक एग्जाम- फायदे और नुकसान– क्या समय सीमा रचनात्मकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है?– वर्क फ्रॉम होम- फायदे और नुकसान (Work From Home Benefits)– लद्दाख में भारत-चीन सीमा संघर्ष (India-China News)– भारत में उच्च शिक्षा का भविष्य– भारत-रूस संबंध (India Russia Relations)– क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव की जगह ले रहा है?– लोकतंत्र और तानाशाही के बीच अंतर– कार्यक्षेत्र में महिलाएं– क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency)– डिजिटल इंडिया– भारत में मेंटल हेल्थ– भारत में समलैंगिक विवाह – प्रगतिशील सोच या भारतीय संस्कृति के लिए खतरा?– फ्यूचर पोस्ट कोविड-19 (Future Post Covid-19)– कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा का प्रभाव– कैशलेस अर्थव्यवस्था – एक सफलता या विफलता?– वर्तमान समय में कार्य और जीवन संतुलन की कमी– मीटू का प्रभाव (Me Too Movement)