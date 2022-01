Career Tips: नए साल की शुरुआत पर खुद से करें ये वादे, संवर जाएगा करियर

नई दिल्ली (Career Tips, Resolution Ideas For Students). साल की शुरुआत में कई लोग नए संकल्प लेते हैं (New Year Resolutions). इससे जिंदगी को एक खास दिशा मिलती है, अनुशासन बढ़ता है और लाइफस्टाइल की बुरी आदतों (Bad Habits) से छुटकारा भी मिल जाता है. कुछ भी नया शुरू करने के लिए साल का पहला दिन सबसे सही माना जाता है (Happy New Year 2022). इस दिन लोग नए संकल्प यानी रिजॉल्यूशन (New Year Resolution Ideas) लेकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं.

साल 2022 की शुरुआत हो चुकी है (Happy New Year 2022). ऐसे में अपने करियर में ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए कुछ खास रिजॉल्यूशन लेना बहुत जरूरी है (Career Tips). छात्रों के लिए नया साल नए अवसर और नई ऊंचाइयां लेकर आए, इसके लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी. अगर आप अभी तक अपने नए साल के रिजॉल्यूशन को लेकर कंफ्यूज हैं तो जानिए छात्रों के लिए कुछ बेहतरीन न्यू ईयर रिजॉल्यूशन (New Year Resolution Ideas For Students).

स्मार्टफोन से दूरी है जरूरी

साल 2020 से फैले कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus In India) ने दुनिया के तौर-तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है. डिजिटल एजुकेशन (Digital Education) की वजह से छात्र दिन-रात फोन पर बिजी रहते हैं. कुछ छात्रों को तो स्मार्टफोन एडिक्शन (Smartphone Addiction) हो गया है. साल 2022 में खुद से वादा करें कि आप पढ़ाई-लिखाई के अलावा फोन पर ज्यादा समय नहीं बिताएंगे.

हेल्दी हैबिट्स से करें दोस्तीसाल 2022 की शुरुआत हेल्दी हैबिट्स के साथ करें. इस साल अच्छे खान-पान और एक्सरसाइज करने का रिजॉल्यूशन लें. कोरोना वायरस के कारण घरों में बंद रहने से फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो गई है और इसका असर इम्युनिटी पर भी देखा जा रहा है.

स्किल्स पर करें फोकस

नई शिक्षा नीति को स्किल बेस्ड बनाने पर जोर दिया जा रहा है (Skill Based Jobs). आज-कल जॉब सेक्टर में भी स्किल बेस्ड जॉब्स का चलन काफी बढ़ गया है. इसलिए अपनी पढ़ाई-लिखाई के साथ ही कुछ खास स्किल पर भी फोकस करें. इससे करियर में काफी फायदा मिलेगा.