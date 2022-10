Career Tips: टीम लीडर कैसे बनें? इन टिप्स से हमेशा रहेंगे सबके चहेते

नई दिल्ली (Career Tips, Team Leader Qualities). टीम लीडर बनना आसान नहीं होता है. बॉस के सामने खुद को बेस्ट साबित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है (Team Leader Responsibilities). हर टीम लीडर में कुछ खास गुण होते हैं, जिनकी मदद से वह दूसरे एंप्लॉइज से अलग होते हैं.

हर शख्स अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक खास मुकाम तक पहुंचना चाहता है. इसके लिए समय पर सारे प्रोजेक्ट पूरे करने से लेकर टीम मीटिंग में आइडिया पिच करने तक, कई तरह के काम करने पड़ते हैं (How To Become A Team Leader). अगर आप अपने ऑफिस में टीम लीडर बनना चाहते हैं तो जानिए उनके गुण और जिम्मेदारियां.

जरूरी है निर्णय लेने की क्षमता होना

बेहतर टीम लीडर बनने के लिए निर्णय लेने की क्षमता आनी चाहिए. कई बार ऑफिस में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, जिनमें लीडर को तुरंत निर्णय लेना पड़ जाता है. ऐसे में कम समय में महत्वपूर्ण फैसले लेना आना चाहिए.

टीम मेंबर्स के साथ कैसा हो व्यवहार

टीम को एक साथ रखने के लिए लीडर का सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना जरूरी है. इससे कोई भी खुद को अलग नहीं महसूस करेगा. साथ ही सब आपकी बात भी मानेंगे. टीम स्पिरिट बनाए रखने के लिए पूरी टीम का एक साथ काम करना जरूरी है.

टीम मेंबर्स को दें कुछ लक्ष्य

एक अच्छा टीम लीडर बनने के लिए जरूरी है कि आप पूरी टीम को साथ लेकर चलें. टीम के सभी सदस्यों को कुछ लक्ष्य दें. अगर उन्हें किसी काम को करने में कोई परेशानी आ रही हो तो उसे समझें और उसका हल निकालें.

